watchOS 9 : la fonction "course (plein air)" sera bientôt disponible

Race Route

Un nouvel entrainement disponible juste à temps pour les fêtes de fin d'année !

Race Route

disponible d'ici la fin de l'année

Les autres ajouts sportifs de watchOS 9

Far Out

Comme chaque année, toutes les fonctionnalités ne sont pas sorties avec le lancement des produits 2022 et se succéderont sur plusieurs mois.. Cette dernière permet de s'auto-challenger sur un itinéraire pré-déterminé sur lequel on a l'habitude de s'entrainer dans l'une des deux disciplines. On peut ainsi choisir de dépasser son meilleur score ou son dernier résultat. La fonctionnalité offre également des conseils au niveau de son rythme pendant la session afin de s'améliorer.D'après le site d'Apple, la fonction est indiquée comme, ce qui sera probablement le cas. En effet, la date du 12 décembre tourne en boucle dans les rumeurs.Pour rappel, cette dernière est, en même temps que la détection de route. Elle permet de détecter automatiquement lorsqu'on s'engage sur une piste de course, et permet de combiner les données de Plans via le GPS pour renforcer la précision d'un itinéraire et des mesures de rythme et de distance.En septembre dernier, Apple avait démarré sa keynoteen présentant l'Apple Watch Series 8 et les petits ajouts de 2022. Elle en avait bien évidemment profité pour revenir sur lesdestinées à enrichir l'application Exercice.Désormais il est possible d'accéder à davantage de données, comme ses anneaux Activité, les zones de fréquence cardiaque, la puissance et l’altitude. Pour cela, il suffit depour y accéder. L'écran toujours allumé permet également de jeter un coup d’œil sans ralentir la cadence.