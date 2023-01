L'Apple Watch Series 6 reconditionnée, le bon plan du moment face à l'Apple Watch SE ?

Apple Watch Series 6, le bon plan du moment ?

• un altimètre plus précis et plus "temps-réel"

• une meilleure luminosité (comparable à la Series 8)

• la détection de la saturation en Oxygène

• WiFi 5Ghz

• Charge plus rapide (1H30)

• Puce U1 (pour CarKey chez BMW)

• Des finitions en titane (en option)

Moins de 300€ en reconditionné

En effet,, d'autant qu'il lui manque encore une fonctionnalité majeure : l'écran toujours allumé ! Lorsqu'on sait que cette fonction est arrivée sur la Series 5 (en 2019), on se dit qu'Apple reste le roi de la segmentation.face à la Series 5 justement, mais Apple a tout de même rajouté quelques fonctions bien utile :Finalement, avec un boitier offrant(Inox, Titane),, la plupart des capteurs récents (altimètre, GPS, boussole, ECG, saturation en O2, U1...), n'est-pasPar rapport à l'entrée de gamme de 2022,-pas besoin de lever le poignet pour voir l'heure. Esthétiquement, avoir une montre toujours éteinte à son bras est également assez... étrange. Notons aussi que, ce qui est beaucoup moins flatteur et bien plus sujet au rayures que du saphir artificielA l'usage,. En fait, c'est pratiquement la même puce qui anime les Apple Watch depuis plusieurs années déjà, Apple ne jugeant sans doute pas très utile de faire évoluer le CPU, qui gère déjà parfaitement l'écran et les animations. C'est d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle pour les futures mises à jour : notre Series 6 devrait profiter des updates de watchOS encore un bon moment !