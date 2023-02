Apple Watch Ultra dès 907€ (-93€), Series 8 dès 439€ (-60€), SE 2 dès 269€ (-30€)

Apple Watch Ultra dès 907€

L'Apple Watch Ultra permet non seulement de proposer une version plus sportive et résistante, mais. L'Apple Watch Ultra est dotée d'un boitier en titane de 49 millimètres, d'un bouton action supplémentaire simplifiant l'utilisation avec des gants et permettant de basculer d'un sport à l'autre ou de démarrer une activité, d'une couronne digitale 30% plus imposante, de trois microphones, de deux haut-parleurs, d'un GPS plus précis, d'une sirène de 86 dB, de la présence de la 4G sur l'ensemble des modèles, d'une autonomie en hausse atteignant désormais 36 heures (et même jusqu'à 60 heures via le mode économie d'énergie), et de. En sus de l'ECG, du suivi du sommeil, de la mesure du taux d'oxygène sanguin, et des nombreuses autres fonctions de la gamme, l'Apple Watch Ultra bénéfice également des nouvelles fonctionnalités étrennées avec les Apple Watch Series 8 et SE2, dont les capteurs de température, ou la détection des accidents de voiture. L'Apple Watch Ultra dès 907,31€ au lieu de 999€L'Apple Watch Series 8 intègrequi permettra aux utilisatrices de mieux suivre leur cycle, ainsi que la possibilité de détecter les accidents de la route grâce à deux nouveaux capteurs de mouvement, un nouveau gyroscope et un accéléromètre. L'analyse des mouvements couplée à ces capteurs plus rapides permet ainsi de détecter un éventuel accident et d'appeler les secours. Apple évoque une autonomie de 18 heures et un mode économie d'énergie permettant de passer à 36 heures.L'Apple Watch SE 2 propose des boitiers de 40 et 44 millimètres, comme l'itération précédente (mais pas la fonction écran toujours allumé), et(identique aux S6 et S7 des générations précédentes et annoncée 20% plus rapide que la SE de 2020), de la détection de chute et d'accident de la route grâce aux nouveaux capteurs, et une partie basse revue reprenant la couleur du boitier en aluminium.