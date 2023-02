L'Apple Watch Ultra à 899€ (-100€), livrée dès mercredi !

Des Apple Watch Ultra en stock à 899€

Livrée dès mercredi

Tous les coloris et modèles de bracelet ne sont pas disponibles,Pour rappel, l'Apple Watch Ultra permet non seulement de proposer une version plus sportive et résistante, mais elle offre également une meilleure autonomie que le modèle traditionnel. L'Apple Watch Ultra est dotée d'un boitier en titane de 49 millimètres, d'un bouton action supplémentaire simplifiant l'utilisation avec des gants et permettant de basculer d'un sport à l'autre ou de démarrer une activité, une couronne digitale 30% plus imposante, trois microphones, deux haut-parleurs, un GPS plus précis utilisant deux fréquences et captant davantage de satellites, une sirène de 86 dB, la présence de la 4G sur l'ensemble des modèles, et une autonomie en hausse atteignant désormais 36 heures (et même jusqu'à 60 heures via le mode économie d'énergie).(une première sur une montre connectée) soit le double des versions traditionnelles, tout en offrant un inédit modeafin de mieux discerner les informations affichées dans la pénombre. En sus de l'ECG, du suivi du sommeil, de la mesure du taux d'oxygène sanguin, et des nombreuses autres fonctions de la gamme, l'Apple Watch Ultra bénéfice également des nouvelles fonctionnalités étrennées avec les Apple Watch Series 8 et SE2, dont les capteurs de température, ou la détection des accidents de voiture.