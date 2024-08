Les excellents bracelets BandBand pour Apple Watch sont en promo (-20%)

Back to work !

Back to work

Un magnifique rouge !

Découvrez la marque Eternel

, le site BandBand propose une opération, avec une ristourne de 20% sur une large sélection de bracelets, histoire de compléter sa collection avec des matières très résistantes au temps (et aux activités sportives).-largement plus abordables que ce celles d'Apple.Ces dernières sont disponibles à partir de 29 euros (au lieu de 59 euros).Mais le site propose également des Bracelets Sport en version Boucle Unique ou pas, 100% fluoroélastomère dès 9,50 euros. Là encore, il y a une quarantaine de modèles différents mais ils partent très vite !Pour les grands poignets, on trouve aussi des bracelets dédiés à l'Apple Watch Ultra ou aux grosses Apple Watch, y compris de la marque Nomad (de 20 à 10 %).On en profite pour vous rappeler l'existence de la marque française Eternel -justement créée par les fondateurs du site Band-Band , qui propose des modèles en cuir de grande qualité, que vous pouvez (re)découvrir la fabrication en exclusivité ou le dernier bracelet paillette de la gamme Maryline