L'Apple Watch Series 9 en promo à 399€ ! (l'Apple Watch Series 10 et l'Apple Ultra 2 aussi)

Pour les grands poignets, il s'agit certainement de la meilleure offre du moment !Si vous possédez une ancienne génération (une Série 6 ou 7), c'est vraiment l'occasion d'en changer, car les différences avec la Series 10 sont minimes.L'Apple Watch Series 9 conserve le design des générations précédentes mais embarqueCette dernière devrait offrir 18 heures d'autonomie mais également une meilleure réactivité, notamment avec Siri en local (et non via le cloud). Elle possède égalemenpermettant de localiser plus rapidement et plus précisément les appareils compatibles.(2 000 nits) avec la possibilité de descendre à 1 nit pour une consultation nocturne moins agressive.Pour rappel,, la fonction Double Tap, Siri en local, et propose(contre 2 000 nits pour la première génération), une première sur une montre connectée. La nouvelle venue dispose d'un boitier en titane conçu avec du matériel recyclé, de façon plus marquée que l'an dernier, et étrenne un nouveau cadran Modulaire Ultra, taillé pour l'aventure.La montre connectée la plus haut de gamme d'Apple propose également une autonomie bien supérieure au modèle de base, permettant, tout du moins pour mon utilisation, de partir en week-end sans avoir à prendre le chargeur . Un vrai bonheur ! L'Apple Watch Ultra embarque 64 Go de stockage (contre 32 Go pour la première génération) et: la Series 10 est l’Apple Watch la plus fine et la plus élégante à ce jour.Pour la porter tous les jours à mon poignet ( je vous renvoie d'ailleurs à mon test ), cette édition devrait ravir les sportifs désirant une montre complète mais élégante. Son très grand écran est vraiment un plus au quotidien ou pendant vos exercices.