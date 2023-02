Quels ont été les pires virus et malwares sur Mac en 2022 ?

1 à 2 gros virus par mois sur Mac

La liste des pires virus de 2022 sur mac

Adobe Installer

• Janvier 2022: SysJoker et DazzleSpy

• Février 2022: CoinMiner

• Mars 2022: ChromeLoader et GIMMICK

• Avril 2022: TraderTraitor et oRAT

• Mai 2022: CrateDepression et Pymafka

• Juin 2022: Adware et more

• Juillet 2022: “Covid” VPN Trojan et CloudMensis

• Août 2022: RShell et XCSSET

• Septembre 2022: Fake App Store Bundlore et Operation In(ter)ception

• Octobre 2022: Alchimist framework spreads Mac malware

• Novembre 2022: KeySteal

• Décembre 2022: Xnspy, SentinelSneak, et ChatGPT malware

Quels Antivirus choisir ?

Si certains arguent que le système d'Apple, désormais sur base Unix depuis les années 2000, est également. Pratiquement chaque semaine, si vous suivez l'actualité des malware, un nouveau virus apparait ciblant macOS, peu importe les garde-fous mis en place par Apple -certains parvenant même à cibler les outils de Cupertino, avec succès.Certains sont multiplateforme (comme SysJoker),(comme DazzleSpy), ou même spécifiquement le Mac, comme CoinMiner, qui va miner en douce, en se faisant passer pour un service Adobe., comme ChromeLoader qui se fait passer pour un installeur d'extension pour Chrome ou encore “Covid” VPN, qui n'était évidemment pas un VPN gratuit.Outre ceux qui minent du bitcoin en tâche de fond, les adwares classiques qui affichent des publicités, certains comme KeySteal vont carrément récupérer tous les identifiants de votre trousseau ! Et là, c'est toute votre vie numérique qui peut se retrouvée exposée aux quatre vents.Comme vous pouvez le voir dans la liste ci-dessous,, du Covid jusqu'au très récent ChatGPT en passant par les cryptos... L'occasion de rappeler que ces programmes sont généralement présents sur des sites peu recommandables, où l'on vous promet de pouvoir télécharger des programmes ou des services gratuitement, ce qui a généralement le don de vous faire baisser la garde.Evidemment, Intego met en avantet présente sur notre système depuis plus de 20 ans.On trouve aussi(il existe sur Mac et PC) mais également très efficace et souvent mis à jour. On citera aussi McAfee , une des références sur PC qui a beaucoup misé sur le Mac ces dernières années. Il est un peu moins bien intégré qu'Intego mais il protège sans doute mieux dans les environnements hétérogènes (Mac/PC).