La Fédération Française de Tennis piratée : 1,2 million de licenciés concernés

Nous avons reçu cette semaine un mail officiel de la FFT pour nous prévenir qu'elle avait été victime d'un piratage. En voici le contenu.La FFT a confirmé ce lundi 12 janvier avoir été. L'attaque n'a pas visé le site institutionnel principal directement, mais une plateforme spécifique utilisée par les clubs pour la gestion administrative et sportive.Les pirates ont réussi à s'infiltrer dans le système, obtenant un accès non autorisé à une base de données conséquente. Selon les premiers retours et le communiqué officiel de la fédération, les informations exfiltrées concernent l'état civil et les coordonnées des adhérents. Sont concernés :La FFT a précisé avoir immédiatement notifié la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés) ainsi que l'ANSSI, et une plainte a été déposée.Si la Fédération se veut rassurante en précisant qu'a priori,, la fuite de coordonnées reste problématique.Avec votre nom, votre mail et votre statut de licencié, un pirate peut rédiger des courriels ou des SMS extrêmement crédibles.L'objectif des attaquants est souvent de(pour tenter de se connecter à d'autres services comme votre boîte mail ou vos comptes bancaires) ou deSi vous êtes licencié FFT, la vigilance est de mise pour les semaines et mois à venir. Voici les réflexes à adopter immédiatement :Contrairement au mythe tenace, macOS n'est pas invulnérable.Un logiciel antivirus à jour constitue une seconde ligne de défense essentielle : il pourraque vous auriez téléchargé par mégarde, vous évitant ainsi de compromettre l'intégralité de votre machine.