Samsung Unpacked 2020 : Galaxy Z Fold 2, Note 20/Ultra, Buds Live, et Watch3

Le constructeur coréen en a profité pour présenté les Galaxy Note 20/20 Ultra, des smartphones compatibles 5G (en option sur le Note 20 standard) avec des dalles AMOLED de 6,7 en 2 400x1 080 et 6,9 pouces 120 Hz en 3 200x1 440 perforées pour la caméra frontale 10 Mp f/2,2, un lecteur d'empreinte sous l'écran, un stylet S Pen, un SoC Snapdragon 865+/Exynos 990 selon la région, 8 Go de RAM (12 pour l'Ultra), 256 Go de stockage (512 sur l'Ultra), le Wi-Fi 6, un port USB-C, une batterie de 4 300/4 500 mAh, et une configuration à trois caméras (64 Mp et zoom 30x pour le standard, et 108 Mp et 50x pour l'Ultra).Samsung a également présenté le Galaxy Z Fold 2 avec un écran secondaire nettement plus grand de 6,2 pouces, occupant toute la partie frontale, et une dalle principale de 7,6 pouces en 2 152x1 536 avec une perforation pour la caméra en lieu et place de l'encoche sur le modèle originel (les deux écrans peuvent fonctionner à 120 Hz), et une charnière améliorée.des écouteurs True Wireless avec ANC au design particulier (en forme de haricot), avec des Wing Tip pour le maintien, un haut-parleur de 12 mm, trois microphones, une autonomie de 6 heures (avec trois recharges via le boitier), une certification iPX2, et une disponibilité fixée au 21 août au tarif de 199 euros.Enfin, la Galaxy Watch3 vient compléter la gamme avec deux tailles de boitier(41 et 45 mm), une dalle de 1,2/1,4 pouces en 360x360 pixels, une batterie de 247/340 mAh, une certification IP68, une lunette rotative, un SoC Exynos 9110, 1 Go de RAM, 8 Go de stockage, le suivi du rythme cardiaque et de la VO2, une fonction ECG (uniquement en Corée du Sud et aux US dans un premier temps) et la charge sans fil.