Les meilleurs chargeurs pour iPhone

Les différents types de chargeurs :

Charge standard

Des modèles lents et archaïques en 2024

Puissance de charge d'un iPhone 15 testé par nos soins

Charge rapide

Gain de temps/charge dans l'urgence

Pour bénéficier de la charge rapide en filaire, il faut :

Un iPhone 8 ou ultérieur

Un chargeur rapide USB-C !

Un câble d'alimentation USB-C vers USB-C ou Lightning en fonction de votre modèle

Chargeur rapide un seul port

Chargeur rapide plusieurs ports

Charge sans fil

La charge pratique

Pour bénéficier de la charge sans fil, il faut :

Un iPhone 8 ou ultérieur

Un chargeur sans fil de base

Charge sans fil rapide

Pour bénéficier de la charge rapide en sans fil, il faut :

Un iPhone 12 ou ultérieur

Un chargeur sans fil certifié MagSafe ou Qi2

Chargeurs polyvalents 3-en-1

Batterie externe Magsafe pour iPhone

Questions fréquentes

MON IPHONE EST-IL COMPATIBLE AVEC LA CHARGE RAPIDE EN FILAIRE?



Tous les iPhone sont compatibles avec la charge rapide à partir de l'iPhone 8 et de l'iPhone X (2017). Les derniers iPhone 12, 13, et 14 bénéficient donc bien évidemment de cette technologie aussi.



COMMENT DOIS-JE FAIRE POUR AVOIR LA CHARGE RAPIDE SUR MON IPHONE ?



Pour avoir la charge rapide sur son iPhone, il faut acheter séparément un chargeur USB-C d'une puissance d'au moins 20W. Vous pouvez trouver dans cet article une liste de recommandations des meilleurs chargeurs rapides pour iPhone.



COMBIEN DE TEMPS MET MON IPHONE À SE RECHARGER ?



Avec un chargeur standard, un iPhone peut mettre plus de deux heures avant de retrouver son autonomie complète. Avec un chargeur rapide, un iPhone peut retrouver 50% de batterie en seulement 30 minutes. Retrouvez ici les meilleurs chargeurs rapides pour iPhone.





Avant de faire le bon choix, il faut déjà faire un tour d'horizon de ce qui est disponible sur le marché. Il est ainsi possible de s'offrir, ou un modèle USB-C plus puissant (à partir de 20W selon les critères d'Apple ) afin de profiter de la charge rapide,Si vous préférez la charge sans fil,. Les modèles basiques peuvent charger un iPhone à 7,5W, là où les modèles certifiés MagSafe ou Qi2 atteignent quant à eux 15W. On parle alors de charge rapide sans fil.En sus de la charge sans fil,, comme un chargeur de voiture, ou une batterie pour la charge nomade.Si vous avez encore des chargeurs avec un port USB-A ou USB-C de 5/10/12/18W, vous pourrez recharger vos appareils,. En 2024, très peu de modèles sont encore disponibles, et pour cause, en sus d'être plus lents (mais vos batteries ne dureront pas vraiment plus longtemps),. De plus, de nombreux chargeurs modernes sont assez puissants pour recharger vos autres appareils, comme un iPad ou un Mac, et proposent parfois plusieurs ports.Si toutefois, vous désirez un modèle USB-A de moins de 20W,A 20 euros en promotion, vous ne ferez certainement pas une affaire, comme vous pourrez le vérifier plus bas.En d'autres termes, et à moins d'avoir déjà un de ces modèles au fond d'un tiroir et de n'absolument pas vouloir charger plus rapidement,Il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir absolument besoin de partir et de devoir patienter le temps que votre appareils fasse le plein. Avec un chargeur rapide,. A titre d'exemple, les iPhone récents peuvent accepter jusqu'à 27W avec un modèle adapté.Une fois que vous vous êtes décidés par un chargeur rapide,. Un des points clé est de savoir si vous souhaitez un modèle doté d'un seul port, ou de plusieurs ports,Si vous optez pour un chargeur rapide avec plusieurs ports, il faudra faire attention à bienLa charge sans fil a. Placé à un endroit stratégique, un chargeur sans fil peut apporter un grand confort, dont je profite au quotidien depuis de nombreuses années maintenant, sans que mes batteries ne vieillissent plus vite qu'avec la charge filaire. Les iPhone fonctionnent avec n'importe quel modèle du marché, mais seront limités à 7,5W, sauf à choisir un modèle certifié MagSafe ou Qi2, comme nous le verrons plus bas.Vous pouvez opter pour, par exemple lorsque vous serez en train de travailler.Si vous voulez cumuler le côté pratique de la charge sans fil tout en faisant le plein d'énergie le plus rapidement possible,Ces deux technologies sont très similaires, offrent toutes deux. En effet, les aimants au dos des iPhone compatibles (à partir de l'iPhone 12) et sur les chargeurs MagSafe et Qi2 permettant d'aligner les bobines et ainsi de charger plus rapidement tout en réduisant les déperditions.Si vous évoluez dans l'écosystème Apple et que vous disposer de plusieurs appareils de la marque, comme un iPhone, des AirPods et une Apple Watch, il peut-être intéressant d'opter pour un chargeur 3-en-1. Ce dernierSi vous êtes souvent en déplacement, il existe également des solutions que ce soit. Les batteries MagSafe ou Qi2 pour iPhone permettent ainsi d'améliorer l'autonomie de votre smartphone en le chargeant tout en continuant de l'utiliser.