xCloud : Apple n'assume pas sa volonté de censurer la concurrence sur l'App Store

Vous pouvez offrir un seul abonnement qui est partagé entre vos propres applications et services, mais ces abonnements peuvent ne pas s'étendre aux applications ou services tiers. Les jeux proposés dans un abonnement au jeu doivent appartenir au développeur ou faire l'objet d'une licence exclusive (par exemple, ne pas faire partie d'une plateforme de publication de jeux). Chaque jeu doit être téléchargé directement depuis l'App Store, doit être conçu pour éviter les paiements en double par un abonné et ne doit pas désavantager les clients non abonnés.

« B2B »

L'App Store a été créé pour être un lieu sûr et de confiance pour les clients pour découvrir et télécharger des applications, et une excellente opportunité commerciale pour tous les développeurs. Avant d’entrer dans notre boutique, toutes les applications sont examinées par rapport au même ensemble de directives destinées à protéger les clients et à offrir des conditions de concurrence équitables aux développeurs.



Nos clients apprécient les excellentes applications et les jeux de millions de développeurs, et les services de jeux peuvent absolument être lancés sur l'App Store tant qu'ils suivent le même ensemble de directives applicables à tous les développeurs, y compris la soumission de jeux individuellement pour examen et apparition dans les graphiques et les recherches.

Jusqu'à présent, invoquant des règles quelque peu vaseuses laissant libre choix à interprétation :Certains sont parvenus à passer entre les mailles du filet,. D'autres services, plus orientés, comme Citrix Workspace ou Shadow , revendiquent un usage moins ludique, déportant l'utilisation d'un environnement PC dans le Cloud au sens large, ce qui les rend en quelque sorte intouchables., et qui semblait avoir trouvé l'astuce... ou pas. Finalement, Microsoft doit manger son chapeau, comme l'ont fait Sony ou Nvidia ces derniers mois.et tente d'expliquer pourquoi ces services de streaming de jeux vidéo ne sont pas acceptables sur la plateforme :Si, difficile de comprendre en quoi les solutions de PC déportés ou de services professionnels à distances se différencient de cette politique. En réalité, Cupertino ne semble pas assumer directement sa volonter de venir censurer toute concurrence à son propre services, lancé il y a un an, et pourtant positionné sur un segment bien différent -des jeux plus "casual" et moins de titres AAA.