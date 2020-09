L'offre Apple One inquiète Spotify

« Une fois de plus, Apple utilise sa position dominante et ses pratiques déloyales pour désavantager ses concurrents et priver les consommateurs en privilégiant ses propres services. Nous appelons les autorités de la concurrence à agir de toute urgence pour restreindre le comportement anticoncurrentiel d'Apple, qui, s'il n'est pas contrôlé, causera un préjudice irréparable à la communauté des développeurs et menacera nos libertés collectives d'écouter, d'apprendre, de créer et de se connecter. »

« les clients peuvent découvrir et profiter d’alternatives à chacun des services Apple. Nous lançons Apple One car c'est un excellent rapport qualité-prix pour les clients et un moyen simple d'accéder à la gamme complète des services d'abonnement d'Apple. Nous vous recommanderons le plan Apple One qui vous permet d'économiser en fonction des abonnements que vous avez déjà. Il est parfait pour tous ceux qui aiment l’un de nos services et qui souhaitent obtenir plus pour moins cher, et c’est particulièrement idéal pour les familles. Certains services inclus dans Apple One sont également disponibles sur les appareils non Apple et vous pouvez annuler à tout moment. »

« Individuel »

« Famille »

« Premier »

Pour Spotify,Si l'abus de position dominante peut être évoqué par Spotify (qui s'est déjà acoquinée avec Hulu, AT&T ou Samsung au sein d'offres groupées),Pour rappel,comprenant Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade et 50 Go de stockage iCloud à partir de 14,95 euros par mois, et(6 membres et 200 Go d'iCloud) à 19,95 euros par mois. Une formuleajoute Apple News, 2 To de stockage iCloud et le nouveau service Apple Fitness+ pour 29,95 dollars par mois (uniquement pour l' Australie, le Canada, les US et le Royaume-Uni).