Le Meta Quest 3S en promo à 279€ : profitez de la VR à prix plancher !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec le Quest 3S, Meta poursuit sa grande croisade pour démocratiser la réalité virtuelle — et, soyons honnêtes, pour s’assurer une petite place dans votre salon aux côtés de la console, de la box TV et du chat qui juge votre passion pour les gadgets. Ce nouveau casque, évolution plus accessible que révolutionnaire, se présente comme la porte d’entrée vers la VR façon Meta.
Visuellement, le Quest 3S reste dans l’ADN de la maison : un design sobre, un peu plastifié mais étonnamment confortable, surtout grâce à un poids mieux réparti et doté de contrôleurs parfaits pour les jeux (contrairement au Vison Pro ou il faudra acheter en sus les contrôleurs du PSVR 2, et faire avec un catalogue de jeux famélique).
Côté performances, le Snapdragon XR2 Gen 2 fait le travail sans broncher. Les jeux se lancent vite, les Apps de réalité mixte sont fluides, et les textures profitent d’un joli gain de netteté. On n’atteint pas la finesse d’un Vision Pro, évidemment, mais à ce tarif, on reste dans du très honnête — voire impressionnant si vous êtes surtout intéressés par les jeux.
Le vrai argument du 3S, c’est son rapport qualité-prix : un casque autonome solide, polyvalent, permettant de profiter de jeux comme Beat Saber et Superhot (je vous conseille vivement ces deux titres qui scotcheront ceux qui n'ont pas encore essayé). Au final, le Meta Quest 3S s’impose comme le casque VR le plus cohérent pour le grand public en 2025 : simple, efficace, et surtout suffisamment accessible pour donner envie de franchir le pas .
Meta Quest 3S
La VR sans se ruiner
