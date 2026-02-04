Sennheiser CX 80U et HD 400U : le filaire passe enfin au tout USB-C

On en dit quoi ?



On a là deux produits qui ne cherchent pas à réinventer quoi que ce soit, et c'est peut-être justement ce qui les rend intéressants. À une époque où le moindre écouteur true wireless affiche 150 euros et nécessite une appli dédiée pour fonctionner correctement, Sennheiser propose du filaire USB-C à 40 et 80 euros, avec de l'audio en 24 bits. Pas de Bluetooth à appairer, pas de batterie à recharger, pas de mise à jour firmware. Juste du son. Le câble détachable du HD 400U et l'accessoire RCU 400 pour les anciens HD 400S montrent quand même que la marque pense à ceux qui ont déjà investi.