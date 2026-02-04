Sennheiser CX 80U et HD 400U : le filaire passe enfin au tout USB-C
Sennheiser renouvelle ses écouteurs et casques d'entrée de gamme avec les CX 80U et HD 400U. Fini le jack 3,5 mm, place à l'USB-C avec une résolution audio en 24 bits/96 kHz, un micro intégré et une compatibilité qui va de l'iPhone au Steam Deck en passant par les Mac et PC. Deux modèles disponibles dès maintenant.
Sennheiser a présenté les CX 80U et HD 400U, qui prennent la suite des CX 80S et HD 400S. La grosse différence par rapport aux anciens modèles, c'est l'abandon pur et simple du jack 3,5 mm au profit d'une connexion USB-C. Un choix qui colle forcément à l'époque, alors que la prise casque a quasiment disparu de tous les smartphones, et que même certaines tablettes ou PC portables s'y mettent. Le signal audio passe donc en numérique, avec une résolution annoncée à 24 bits/96 kHz.
Pour ce qui est du casque, le HD 400U reprend la formule du HD 400S avec sa conception fermée qui isole bien du bruit ambiant. Si le son est aussi bon que le précédent, alors les basses devraient être assez généreuses. Le format reste assez léger pour être baladé un peu partout. Le câble est détachable, ce qui est un très bon point pour la durabilité. Sennheiser propose d'ailleurs un câble USB-C vendu séparément pour les propriétaires du HD 400S qui voudraient faire la transition sans racheter un casque entier. Il est livré avec une pochette de transport. Son prix : 79,90 euros.
Les CX 80U, eux, sont des intra-auriculaires avec un rendu sonore que Sennheiser qualifie d'équilibré et dynamique. Trois tailles d'embouts sont fournies pour ajuster la bête dans vos oreilles. Ils sont affichés à 39,90 euros.
Les deux modèles embarquent un micro MEMS qui capte la voix en 24 bits/48 kHz, avec une télécommande intégrée au câble pour gérer les appels et la lecture audio. La compatibilité est large : iOS, iPadOS, Android, ChromeOS, macOS, Windows et SteamOS. Tout fonctionne bien sûr en plug and play, sans rien configurer. Les CX 80U et HD 400U sont disponibles dès maintenant.
On a là deux produits qui ne cherchent pas à réinventer quoi que ce soit, et c'est peut-être justement ce qui les rend intéressants. À une époque où le moindre écouteur true wireless affiche 150 euros et nécessite une appli dédiée pour fonctionner correctement, Sennheiser propose du filaire USB-C à 40 et 80 euros, avec de l'audio en 24 bits. Pas de Bluetooth à appairer, pas de batterie à recharger, pas de mise à jour firmware. Juste du son. Le câble détachable du HD 400U et l'accessoire RCU 400 pour les anciens HD 400S montrent quand même que la marque pense à ceux qui ont déjà investi.
