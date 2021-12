Quelles ont été les vidéos les plus vues de 2021 sur Mac4Ever ?

N'oubliez pas de vous abonner !

Effectivement, les deux machines sont assez voisines et il n'est pas toujours facile de s'y repérer !En seconde position, et contre toute attente, on retrouve! Ce n'est pourtant pas une année faste pour macOS, mais il y a quand-même eu quelques fonctions intéressantes, comme Contrôle Universel -finalement repoussé par Apple à 2022.Sur la troisième marche, il est évidemment question desCes machines étaient très attendues et Apple a -pour une fois- écouté son public professionnel.Présenté l'an dernier, ce système de charge avec aimant s'avère bien pratique, mais les accessoires ne sont pas toujours très pertinents. C'était tout l'objet de cette vidéo, des meilleurs et des pires accessoires MagSafe !Surtout quand on s'intéresse aux performances ! Nous les avons testés, comparés, décortiqués... et le bilan se trouve dans cette vidéo très complète sur les perfs de ces machines :Vous avez largement plébiscité ces vidéos depuis 1,5 an et nous avons décidé de les multiplier. Parmi les succès de cette année, ce test complet de la star du segment,Contrairement à de nombreuses chaînes, on a osé la critique... mais la critique fondée !Autre star des Mac depuis un an,, que vous avez été nombreux à regarder en 2021. D'ailleurs, vu le prix sur le Refurb , ça reste toujours une super affaire !Concurrente directe de la Model 3, elle a la particularité de ne pas être disponible en France... mais on la trouve en Suisse et en Belgique. Vu le nombre de vues, le constructeur rate sans doute beaucoup de ventes dans l'hexagone !, d'où le succès de cette version M1. D'ailleurs, dans cette vidéo, on s'est intéressé aux usages et c'est peut-être ce qui a beaucoup plu !Et oui, les temps changent et il est important de bien se renseigner avant d'installer une borne à domicile. Est-ce vraiment indispensable ?