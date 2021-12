Prise en main des chargeurs sans fil et batteries d'Einova (+ promos)

Power Bar :

Laptop Power Bank

Charging Stone

Valet Tray

Mundus Pro

La firme italienne entend ainsi proposer une expérience haut de gamme, que ce soit par la fiche technique, le design ou les finitions et matériaux soignés des produits.(et parfois inédites), comme un chargeur sans fil en pierre, ou encore faisant également office de vide-poches.via un galet de charge magnétique. La Power Bar est certifiée MFi et USB-IF et livrée avec un câble tressé USB-C vers Lightning d'un mètre, un câble tressé USB-C vers USB-C d'un mètre, ainsi qu'un adaptateur USB-C vers USB-A.(elle nous a permis de recharger un iPad 9 de 0 à 89%), les deux emplacements de charge sans fil fournissent 7,5W, et le galet magnétique 5W. De son côté, le port USB-C peut fournir 30W et accepte la même puissance en entrée pour recharger la batterie interne (l'appareil peut fournir 53W en sortie au total). Le galet magnétique peut être surélevé d'un centimètre pour faciliter la charge de l' Apple Watch . Trois LED bleues indiquent le niveau de charge de la batterie et deux LED vertes s'allument lorsque les empalements de charge sans fil sont activés.(coupon)La batterie est recouverte sur le dessus et le dessous d'un tissu, ceinturée d'un bandeau en soft touch, et dispose d'un port USB-C, de deux ports USB-A, ainsi que d'un écran LCD permettant de consulter le niveau de charge via trois chiffres éclairés en bleu.La batterie mesure 171x102x16 millimètres, affiche 457 grammes sur notre balance, et dispose d'une capacité de 20 000 mAh/74 Wh.(et accepte 30W en entrée),(bleu)(noir)(coupon). Ce dernier mesure 12 centimètres de diamètre sur 2 centimètres de hauteur et propose un socle en feutre ainsi qu'un câble intégré tressé USB-A de 96 centimètres. La boite contient également une alimentation USB-A délivrant jusqu'à 18W., dont Travertin (notre modèle), Marbre Blanc, Marbre Noir, Pierre Sablonne et Pierre de lave. Un modèle permettant de recharger deux périphériques est également commercialisé.(coupon)(19,5x19,5x4 centimètres)(7,5W pour les iPhone),. Une petite LED indiquera le bon fonctionnement de la charge sans fil.Einova livre son périphérique avec une alimentation dédiée (cordon jack de 95 centimètres et cordon secteur de 110 centimètres) de 28,5W.(notre modèle d'essai),Le constructeur propose le Mundus Pro,(10W chaque, 7,5W pour un iPhone)(il sera également envisageable de lui confier d'autres objets, comme des bagues, des lunettes, et bien encore des clés).Les tapis de charge acceptent des appareils mesurant 16,8 centimètres de long, et un port USB-A délivrant 18W sur le côté de l'appareil permettra de faire le plein d'un autre périphérique.(4 niveaux de désinfection en un seul cycle rapide de 8 minutes),(évoquant son efficacité, y compris pour le coronavirus) e(coupon)