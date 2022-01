Un chargeur Nano II 100W, une sonnette avec 2 caméras, une webcam avec éclairage intégré et un projecteur 4K chez Anker #CES2022

Le chargeur Anker 736 Nano II affiche un format compact grâce à l'usage du nitrure de gallium et(2 en USB-C et un en USB-A). Le chargeur devrait être disponible en mars 2022 au tarif de 74,99 euros.La webcam AnkerWork B600 Video Bar propose une caméra offrant des enregistrements 2K à 30 images par seconde avec ajustement du champ de vision, auto-focus, zoom intelligent et amélioration d’image, des haut-parleurs stéréo avec la technologie VoiceRadar, ainsi qu'un éclairage LED intégré MagicSight avec la possibilité de régler la luminosité et la température.La nouvelle sonnette connectée d'eufy (la division domotique d'Anker)(une 2K 160° frontale et une 1080p 120° orientée vers le sol) afin de garder un œil sur les visiteurs ainsi que sur les éventuels colis, une double détection de mouvement (radar et infrarouge) pour réduire les faux positifs de 95%, un algorithme d'apprentissage automatique afin de reconnaitre les visages enregistrés, des enregistrements en local sur les 16 Go de la Homebase 2, ainsi que la détection des paquets et colis.La section domotique s'étoffera également d'(1080p ou 2K en fonction du modèle). Les enregistrements se feront en local via une carte SD (32 Go max), l'algorithme d'apprentissage automatique sera capable de reconnaitre les véhicules et les individus, et il sera possible de contrôler l'appareil via l'application, géolocalisation, ou à la voix.Enfin, la division Nebula proposera le nouveau projecteur Cosmos Laser 4K proposant la technologie ALPD 3.0, une luminosité de 2 400 lumens ANSI, une poignée de transport, une correction automatique du trapèze, un autofocus, Android TV 10.0 et des haut-parleurs intégrés pour une puissance de 30W.