Humane : la firme des anciens employés d'Apple veut mettre un écran dans votre main

. Humane a en effet été fondée par Imran Chaudhri, concepteur de l'interface de l' iPhone , et Bethany Bongiorno, ex-membre de l'équipe œuvrant sur la division UI à Cupertino, qui ont ensuite été rejoints par nombre d'ex-employés d'Apple comme Patrick Gates (ex directeur de l'ingénierie d'iCloud, FaceTime et Messages) ou encore Ruben Caballero (vice-président de l'ingénierie chez Apple et membre de l'équipe en charge de l'iPhone originel) afin de travailler sur une mystérieuse technologieayant pour but de révolutionner les interactions entre l'homme et la machine.Volubile sur ses ambitions, la société reste toutefois très secrète sur les projets en cours et ses futurs produits. Un brevet relevé par nos confrères de 9to5Google permet toutefois d'avoir une idée d'un de ses axes de développement montrant un appareil(avec lesquelles il est possible d'interagir), permettant de consulter et de régler la température du thermostat, la date, une calculatrice, ou encore des informations de navigation. D'autres exemples sont tout aussi intéressants et se rapprochent plus de ce que l'on s'imagine de la réalité augmentée, comme des instructions pour faire la maintenance d'un moteur, ou pour réaliser une recette de cuisine.L'appareil s'appuierait sur Android et embarquerait également une puce Snapdragon 8xx (le brevet date de 2020, les nouvelles puces de Qualcomm seront évidemment de la partie) et un modem 5G afin d'être autonome, la possibilité de se connecter à un casque ou à des lunettes AR/VR, les capteurs nécessaires au suivi de la santé, une caméra avec stabilisation optique et angle de vue de 180°, une batterie externe à cacher sous les vêtements et qui utiliserait une fixation magnétique pour alimenter l'équipement à porter au dessus des vêtements, ainsi que des capteurs 3D (LiDAR et/ou temps de vol) permettant, ou encore des microphones pour les requêtes vocales. L'utilisateur pourra alors demander vocalement des informations sur un bâtiment ou un objet en le pointant du doigt afin que le système puisse isoler le sujet en question.Ce concept permet à Humane de troquer le port obligatoire d'un casque ou de lunettes (un des points négatifs de l'AR/VR) en permettant d'utiliser l'environnement de l'utilisateur pour afficher les données, mais il faudra tout de même porter le système sur soi, ce qui peut également avoir un impact négatif sur l'adoption de la technologie.(qui n'est pas récent). Un porte-parole de la société précise d'ailleursUne chose est certaine, la bataille pour le contrôle du marché de la réalité virtuelle/augmentée fera rage dans les années à venir, et nous pourrions découvrir les premières idées et intentions d'Apple sur le sujet se concrétiser dès cette année.