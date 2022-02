Opera prend en charge les adresses en émojis 👽🎵

y.at

Cela fait presque 30 ans que le World Wide Web a été rendu public, et il n'y a pas eu beaucoup d'innovation en matière de liens web : les gens incluent toujours des .com dans leurs URL. Grâce à l'intégration avec Yat, les utilisateurs d'Opera peuvent se passer de .com ou même de mots dans leurs liens et utiliser des émojis pour être dirigés vers des sites web. C'est nouveau, c'est plus facile et plus amusant.

L'éditeur du navigateur s'est ainsi associé à Yat, une firme permettant d'associer une série d'emojis à une URL, afin de. Yat permet d'accéder à ces pages Web sur d'autres navigateurs en rentrant la suite d'émojis suivie de l'extension, ce dont il est désormais possible de se passer en passant par Opera. Quelques artistes se sont d'ores et déjà emparés de cette possibilité. Il sera ainsi possible d'accéder à la page de l'artiste Kesha en tapant ūüĆąūüöÄūüĎĹ dans la barre d'URL du navigateur, ou à celle de Lil Wayne en rentrant ūüĎĹūüéĶ.Reste à savoir si cette fonctionnalité (les suites d'emojis n'étant pas forcément plus rapides à taper) sera