Les disques durs WD Red Pro de 20 To en approche

Le spécialiste du stockage Western Digital avait profité de l'événement HDD RE/Imagine fin août pour présenter sa nouvelle génération de disques durs et la technologie OptiNAND.Les disques devraient rapidement être disponibles sur notre territoire au tarif salé de 903 euros. Les plus pressés pourront se rabattre sur la version 18 To actuellement disponible et commercialisée 699,95 euros