Insta360 améliore sa caméra modulaire avec la ONE RS (4K60 HDR, stabilisation optimisée)

4K Boosté

Insta360 entend proposer des produits capables de rivaliser avec GoPro. La nouvelle caméra d'action à objectif interchangeable propose ainsi une flexibilité intéressante, permettant de passer rapidement d'un modèle 360° à une caméra plus traditionnelle, sans changer de périphérique, ainsi qu'une certification IPX8.(vidéos en 4K à 60Hz avec HDR) ainsi qu'un module principal à la stabilisation FlowState et aux microphones optimisés (un micro supplémentaire), une connexion Wi-Fi deux fois plus rapide, une fonction Instant Zoom, pour faire un zoom numérique jusqu'à 2,7x pendant l'enregistrement de vidéos, et un nouveau menu rapide. Le cadre de protection a également été redessiné, avec un mécanisme de dégagement rapide pour changer d'objectif à la volée, un couvercle de micro atténuant le bruit du vent et un panneau de dissipation de la chaleur pour refroidir le matériel pendant l'enregistrement., ce qui permettra d'utiliser le module 360° permettant des enregistrements en 5,7K, ou le grand angle 5,3K élaboré en partenariat avec Leica. Insta360 soigne également le côté logiciel avec une application iOS dédiée s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique pour simplifier l'édition des vidéos et des effets comme le clonage ou le stop motion. La firme propose en sus la possibilité de mettre à profit la One RS en tant que webcam, le logiciel gratuit Insta360 Studio pour Mac et PC, ainsi que des plugins pour Adobe Premiere Pro et Final Cut Pro.Le module principal, la batterie et le cadre de protection sont également disponibles séparément.