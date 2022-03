La Livebox 6 devrait débarquer dès le 6 avril (Wi-Fi 6E ?)

soviétique

Cette nouvelle Livebox 6, dont le premier visuel a été publié par nos confrères de Next Inpact . Ce nouveau modèle présenterait un design assez éloigné de celuide la génération précédente qui proposait un boitier très sobre. La nouvelle version semble plus compacte, signe le retour d'un écran en façade (un modèle tactile E-Ink permettant d'accéder rapidement aux différentes fonctions), et semble disposer d'une finition en tissu pour les côtés (à moins que ce boitier ne cache une enceinte, ce qui semblerait étrange pour un routeur. Orange ayant de plus déjà été échaudé par le destin funeste et pourtant prévisible de la Djingo ).Côté technique,, quatre ports Ethernet Gigabit, du Wi-Fi 6 (absent de la génération précédente mais proposé via un répéteur optionnel depuis avril 2021) et peut-être même du Wi-Fi 6E, une fonction veille (l'icône représentant une lune, permettant peut-être de couper momentanément le Wi-Fi). Il ne reste que quelques jours à attendre pour disposer de la fiche technique complète et connaître les dates de disponibilité de la bête.