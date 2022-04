TerraMaster améliore ses NAS 2 et 4 baies (2,5 GbE, quad core Intel) dès 379€

Les nouveaux venus répondent aux doux noms de F2-423 (2 baies) et F4-423 (4 baies) et. Au menu des évolutions, on trouve un processeur Intel Celeron à quatre cœurs N5105 cadencé à 2 GHz (2,9 GHz en mode turbo), l'accélération matérielle du chiffrage AES et le décodage multimédia 4K, 4 Go de RAM DDR4 (extensible jusqu'à 32 Go) avec à la clé jusqu'à 50% de performances en sus par rapport à la génération précédente, ainsi que deux ports 2,5 GbE avec agrégation de liens et deux ports USB-A 3.1 Gen 2, le tout tournant sur le système maison stable et complet TOS 4.2 (une version 5 en bêta est disponible sur le site officiel ).TerraMaster annonce des débits atteignant 283 Mo/s avec des disques Seagate IronWolf 18 To en Raid 0, et le port HDMI intégré permettra d'utiliser le NAS comme lecteur multimédia.