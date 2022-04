Free et SFR en panne : un acte de sabotage de grande ampleur en France

cyberterrorisme

facile

Cette situation est très préoccupante parce qu’il s’agit d’une vraie opération

Ça peut être des petits malins militants comme beaucoup plus grave [sous-entendu, une volonté terroriste, NDLR]. La gendarmerie va être mobilisée pour surveiller sur le terrain.

Le problème, qui est donc national, est lié à ladans plusieurs points stratégiques de l'hexagone. Ces câblent alimentent aussi bien les antennes relais que les clients fixes, ce qui rend parfois la situation complexe pour les entreprises ayant misé sur un seul opérateur.; en clair, une volonté propre de couper directement des installations dans un but précis -gouvernements étrangers, entreprises concurrentes, toutes les pistes sont certainement sur la table et une enquête a déjà été ouverte.. Cependant, des accès sont évidemment possibles et une bonne connaissance des installations rend donc l'opération assezà des points clef du pays, comme en témoignent ces photos prises ce matin :Nous avons reçu, Free autour de 70%, mais Orange et Bouygues n'ont apparemment pas été ciblés -directement ou pas., déclare une source étatique.Heureusement,et un retour à la normale est déjà prévu pour ce soir ou demain matin. Certaines entreprises devront peut-être revoir certains choix en matière de connexion, en diversifiant leurs dépendances à certains opérateurs...