Les Kindle convertiront bientôt tout seuls le format ePub

Les utilisateurs de Kindle disposant d'œuvres au format ePub (un des plus répandus) sont habitués à devoir les convertir afin d'en profiter sur les liseuses d' Amazon (par exemple avec le logiciel Calibre ). Selon Good E-Reader , non pas en rendant les Kindle directement compatibles avec le format ePub (ce serait trop simple) mais en permettant de les convertir automatiquement au format KF8 via la fonction(ce changement ne prendra effet que pour les nouveaux livres, permettant aux utilisateurs de continuer de lire leurs anciens livres dans ce format) qui avait été renommé en AZW après le rachat de le firme française Mobipocket en 2005 par Amazon.