Législatives 2022 : le vote en ligne déjà en vigueur pour certains français

Ce week-end, ces derniers peuvent donc voter par internet pour leur candidat favori. Le fonctionnement (testé par votre serviteur) est assez simple :, soit une double authentification assez classique. Le vote est ensuite très rapide, et plutôt simple à l'usage.Dans certains pays, c'est un vrai succès :-de manière générale, les scores oscillent entre 30 et 40% en occident. En revanche, ce fut plus compliqué en Russie (les SMS ne sont pas toujours arrivés) ou dans certains pays d'Afrique.L'intérêt du vote en ligne est évident :. A l'inverse, beaucoup s'inquiètent des questions de sécurité, de l'influence extérieure au moment du vote ou encore de la vérification des bulletins à posteriori., mais aucune fraude à grande échelle n'a encore été réellement constatée sur ce type de scrutin en France et les petits problèmes (SMS non reçus ou identifiants erronnés) ont généralement été réglés, assurent les différents consulats.. A l'inverse, n'oublions pas non plus que le vote traditionnel n'est pas forcément un gage de sécurité et de démocratie, aucun système n'étant réellement inviolable.