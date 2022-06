Quelques photos et vidéos exclusives d'Apple Park durant la WWDC 2022

Merci Jeff !

Après notre découverte du nouveau Developer Center , un outil exceptionnel pour gérer simplement ses abonnement iOS, nous fait parvenir, ainsi que quelques vidéos.Outre un design globalement surprenant et ultra-moderne,-une simple chaise de cantine se chiffre en centaines de dollars. Chaque espace est également impressionnant, avec des hauteur sous-plafond exceptionnelles, et un sentiment d'apaisement remonté par de nombreux développeurs sur place, bluffé par les immenses façades en verre offrant une luminosité exceptionnelle et la proximité avec la nature environnante.: les distances sont immenses entre les bureaux, le verre à tous les étages n'est pas toujours idéal pour travailler sur des écrans et Apple est un des rares campus californien en circuit fermé -ce qui empêche les ingénieurs de se mélanger avec le reste de la Silicon Valley.