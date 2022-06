512 lecteurs de disquette, 16 disques durs et 4 scanners, le Floppotron 3.0 donne de la voix !

Smells Like Teen Spirit

, avant d'évoluer en 2016 en version 2.0 capable de reprendrede Nirvana. Mais Paweł Zadrożniak ne voulait pas en rester là et a mis au point dans ses laboratoires secrets la version 3.0 mettant à profit quelque 512 lecteurs de disquette, 16 disques durs et 4 scanners à plat afin d'obtenir un petit orchestre à base de périphériques.Le concept est simple,(et les bruits de fonctionnement). Ici, les lecteurs de disquettes s'occupent des notes le plus graves, les scanners à plat des notes plus aigues, et les disques durs de la section rythmique, le tout nécessitant énormément de temps , une ceinture noire de(ou un master en bureaulogie,coucou Ackboo), un peu de place et offrant un résultat pour le moins particulier, mais non dénué de charme pour tout geek qui se respecte.