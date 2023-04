Des SSD compacts et rapides pour Steam Deck et Surface Pro chez Corsair

Plusieurs formats pour les SSD M.2

Format 2280 à gauche, 2230 à droite

Corsair MP600 Mini

. Pour les SSD, la largeur est de 22 millimètres (le format M.2 permet de connecter d'autres périphériques avec une largeur de 12,16, 22 et 30 mm), et la longueur peut être de 16, 26, 30, 38, 42, 60, 80 et 110 mm. Le SSD les plus communs sont les 2280, pour 22 mm de large et 80 mm de long. Toutefois, certains appareils compacts, comme la console de Valve Steam Deck ou encore les Surface Pro 8 ou 9 de Microsoft n'acceptent que des formats plus courts.Les SSD au format 2230 sont plus difficiles à se procurer, il faut parfois se rabattre sur des constructeursaux performances, consommations et fiabilités aléatoires, et certains modèles sont réservés aux assembleurs. Avec le MP600 Mini, Corsair entend changer les choses et propose un SSD M.2 PCIe Gen4 x4 offrant des débits théoriques de 4 800 Mo/s en lecture et en écriture. Le MP600 Mini est uniquement disponible en 1 To, embarque des puces 3D NAND TLC, consomme 4,3W en moyenne et offre une endurance de 600 TBW.