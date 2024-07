Western Digital double la capacité max de son SSD pour joueurs

Le WD SN850X passe à 8 To

un chargement prédictif et une gestion thermique adaptative

Cette nouvelle référence du SSD SN850X pensé pour les joueurs dans la gamme Black est un modèle M.2 2280 (le plus commun, 22mm de large pour 80 mm de long, comaptible avec la plupart des boitiers et périodiques, dont la PlayStation 5) NVMe PCIe 4.0 avec, un contrôleur maison couplé à de la mémoire flash, une endurance de 4 800 TBW, une latence réduite,. Ce modèle est également décliné en 1, 2 et 4 To avec une disponiblilté immédiate.