Le PDG franco-russe de Telegram a été arrêté en France

Le PDG franco-russe de Telegram arrêté en France

pour manque de coopération et complicité dans plusieurs affaires relative à sa messagerie chiffrée.L'homme est accusé d'un, utilisant la messagerie pour du blanchiment d'argent, du trafic de stupéfiants ou des contenus pédocriminelles.jusqu'à son procès éventuel. Ce dernier sera certainement très suivi, l'Europe et les Etats occidentaux ayant pris pour cible la plupart des messageries chiffrées, qui échappent à tout contrôle possible des autorités.