IPTV : Votre box pourrait se faire hacker !

C'est avec ce genre de visuel que les sites d'IPTV tentent de vous accrocher

L'IPTV trop facile d'accès pour les autorités

Rare photo d'un potentiel boîtier IPTV

L'IPTV n'est pas illégale en soit

non homologués

Toutes ces applications n'ont rien d'illégales !

Très forte répression au Brésil

non homologués

L’IPTV est, car elle cause d’énormes pertes financières en facilitant l’accès à des contenus piratés. Le problème réside dans l’utilisation de décodeurs légaux, comme l’ Amazon Firestick ou l' Apple TV , auxquels des logiciels considérés comme illicites par certains sont ajoutés pour diffuser des contenus protégés.Face à cette situation, les autorités du monde entier multiplient les initiatives. Le Brésil, par exemple, a organisé. Cet événement, prévu les 28 et 29 septembre 2024, montre bien la volonté des autorités de s’attaquer au problème. En récompensant les participants avec des prix pouvant atteindre 1 200 dollars, le gouvernement brésilien espère inciter les experts à créer des solutions pour protéger à la fois les droits d’auteur et, selon eux, la cybersécurité.Toujours selon les organisateurs, les boîtiers considérés commesont en effet vulnérables aux logiciels malveillants, menaçant ainsi la sécurité des utilisateurs et des réseaux domestiques. Dans les faits, c’est un peu plus compliqué que ça, car en réalité, les logiciels qui permettent d’accéder à de l’IPTV sont en général tout à fait légaux,En France, la répression contre l’IPTV illégale s’accentue aussi., et 41 autres sites sont en cours de fermeture. Si le piratage en live stream semble diminuer, celui via IPTV continue de croître. Tout cela montre bien la détermination des autorités à lutter contre ce phénomène.Le Brésil a, quant à lui, déjà interdit l’importation de dispositifs, même si cette notion semble assez floue. L’an dernier, le régulateur brésilien aurait réussi à bloquer environ 80% des boîtiers grâce à des actions concertées telles que l’interdiction des box IPTV, le blocage des sites de streaming et la suppression d’applications IPTV. L’initiative du hackathon vise à aller plus loinBeaucoup d’utilisateurs de l’IPTV le font pour des raisons économiques, et non pour des raisons pratiques. L’IPTV est souvent peu stable,, et c’est rarement une solution à long terme. Il serait peut-être intéressant que les diffuseurs et les plateformes prennent conscience que les prix appliqués pour chaque abonnement ne sont plus vraiment tenables pour les utilisateurs, quand en plus, il faut s’abonner à 4 ou 5 services différents pour profiter d’un large choix de contenus. Une baisse des prix globale pourrait peut-être aider à démotiver les gens à passer par des solutions de piratage.Vous en pensez quoi, vous ?? Dites-nous tout en commentaires, mais sans envoyer de lien vers des offres illégales, car... c'est illégal !