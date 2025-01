Anker annonce une batterie externe et un chargeur mural avec écran intégré

Une batterie externe de 25 000 mAh avec câbles intégrés

Un chargeur mural 140W avec ports optimisés

La première annonce concerne une batterie externe de 25 000 mAh, prévue pour recharger un large éventail d’appareils. Avec une puissance totale de 165W,. Le produit est conforme aux normes TSA, donc transportable en cabine lors de voyages en avion.Côté connectique, la batterie est dotée de trois ports USB-C et d’un port USB-A.. L’écran intégré affiche la puissance délivrée par chaque port, ainsi que l’état de la batterie., on vous préviendra dès qu’elle sera disponible en Europe, et bien sûr en France.Deuxième nouveauté : un chargeur mural de 140W doté de quatre ports, dont trois USB-C et un USB-A., ce qui est en effet un vrai problème, surtout quand on lui ajoute des adaptateurs à l’étranger. L’écran intégré affiche en temps réel la puissance délivrée par chaque port, et précise aussi si la charge rapide est active.Le chargeur est également équipé de la technologie ActiveShield 2.0, qui effectue des vérifications thermiques fréquentes pour éviter tout risque de surchauffe.Ce chargeur mural est commercialisé au prix de 89,99 $ aux USA,Avec ces deux nouveaux produits, Anker cherche à proposer des solutions adaptées aux besoins,. Un chargeur moderne de ce type est clairement un investissement à considérer pour ceux cherchant à optimiser leur recharge au quotidien.