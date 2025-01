Google Play affiche un badge “Vérifié” pour les VPN qui répondent à certains critères

Un badge pour identifier les VPN de confiance

Plus de visibilité pour les VPN certifiés

Google continue de renforcer la sécurité du Play Store

Le badge “Vérifié” indique qu’un VPN a suivi les règles de sécurité de Google Play et qu’il a passé un audit de sécurité indépendant : le Mobile Application Security Assessment (MASA) niveau 2. En gros,Mais attention, toutes les applications VPN ne peuvent pas prétendre à cette certification. Pour l’obtenir, elles doivent remplir plusieurs conditions :- Être disponibles sur Google Play depuis au moins 90 jours- Comptabiliser au moins 10 000 installations et 250 avis- Respecter les exigences techniques de Google, notamment sur le chiffrement des données- Accepter un examen de sécurité indépendant et publier une déclaration de gestion des donnéesL’objectif de ce badge est simple :Le badge “Vérifié” sera affiché directement sur la page de l’application et dans les résultats de recherche.En parallèle, Google prévoit aussi d’ajouter des sections spéciales dans le Play Store pour mettre en avant ces VPN certifiés.Ce badge fait partie d’une stratégie plus large de Google pour sécuriser sa boutique d’applications. En 2022, la firme avait déjà lancé des étiquettes de confidentialité, puis un badge signalant les applications ayant subi un audit de sécurité indépendant.Les premiers VPN à recevoir le badge sont NordVPN , hide.me et Aloha Browser, pour le moment uniquement sur le store US, mais sur le store français, cette nouveauté est déjà annoncée, donc ça ne devrait pas tarder. Une évolution qui pourrait éviter à certains de se retrouver avec une application peu fiable qui stocke plus de données qu’elle n’en protège. Même si attention, tout ceci ne veut pas dire que toutes les applications qui n’ont pas reçu ce badge ne sont pas utilisables, loin de là.