Dernières heures avant la fin du Black Friday : voici les meilleures offres encore disponibles !
Par June Cantillon - Publié le
C’est le moment ou jamais ! Le Black Friday 2025 touche à sa fin, mais il reste encore quelques heures pour profiter des meilleures offres Amazon. Que vous cherchiez un nouveau smartphone, des écouteurs sans fil, des appareils pour la maison ou des accessoires tech, les dernières promotions sont parfois les plus agressives.
Pour vous faire gagner du temps (et de l’argent), nous avons sélectionné les meilleurs deals du dernier jour du Black Friday — des réductions qui valent vraiment le coup, encore valables aujourd’hui uniquement. Faites vite, les stocks partent à toute vitesse et les prix ne reviendront pas de sitôt.
Le compte à rebours est officiellement lancé et nous attaquons les toutes dernières heures de ce Black Friday. Si vous hésitiez encore à craquer pour renouveler votre configuration ou à anticiper les cadeaux de Noël, c’est le moment ou jamais. On ne va pas se mentir : les stocks fondent comme neige au soleil et beaucoup de références sont déjà en rupture.
Votre carte bleue a probablement déjà chauffé tout le week-end, mais il reste encore quelques pépites incroyables à saisir avant minuit. Que ce soit l'excellent MacBook Air M4 à prix cassé qui vous fait de l'œil, le tout dernier MacBook Pro M5, un iPad Air M3, un Mac mini M4, un chargeur, un vidéoprojecteur, des enceintes connectées, un casque avec réduction de bruit active (ANC), des AirTags, une montre connectée, une barre de son, une souris, des manettes, une console de jeu dernière génération, une batterie externe, des caméras de sécurité, un thermostat ou une serrure connectée compatibles HomeKit, un drone, une liseuse, des écouteurs, un aspirateur robot, un casque VR, ou encore un robot tondeuse, les promotions ne vont pas durer. Demain matin, les prix seront remontés en flèche !
C'est la dernière ligne droite !
