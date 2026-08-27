La balance connectée Withings Body Smart en promo : profitez du meilleur prix !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Vous désirez contrôler votre poids après un été trop chargé en excès ? C'est peut-être le moment de craquer sur cette balance connectée Withings Body Smart qui s'affiche aujourd'hui en promotion.
Si vous avez pris un peu de poids dernièrement et que vous ne voulez pas vous faire agresser par des chiffres malvenus dès le matin, Withings a pensé à vous avec sa dernière balance connectée Body Smart. Avec le nouveau mode
leurres informations inoffensives comme le nombre de pas, la qualité de l'air, ou encore la météo. Une fois que vous serez disposé à affronter la triste vérité, il suffira d'ouvrir l'application dédiée ou l'App Santé.
La Body Smart ne s'en tient toutefois pas à ce nouveau mode et propose un écran couleur qui affichera (ou pas) votre poids avec une précision de 50 grammes, ainsi qu'une analyse de la composition corporelle grâce à petit signal électrique parcourant le corps de l'utilisateur. Selon Mathieu Letombe, dirigeant de Withings :
La balance vous donnera ainsi l'indice de graisse viscérale (la graisse qui entoure les organes internes et qui a été associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète), le pourcentage de graisse, des os, de la masse musculaire et de l'eau dans le corps, le rythme cardiaque, mais également pour la première fois le métabolisme de base d’un individu (ou BMR, pour Basal Metabolic Rate, le nombre de calories que le corps brûle au repos).
Withings Body Smart!
Si vous avez pris un peu de poids dernièrement et que vous ne voulez pas vous faire agresser par des chiffres malvenus dès le matin, Withings a pensé à vous avec sa dernière balance connectée Body Smart. Avec le nouveau mode
Yeux fermés, Withings pense aux plus sensibles, ceux qui veulent respirer un grand coup et attraper une boite de mouchoirs avant de consulter des chiffres maudits. En effet, avec cette nouvelle fonctionnalité, la balance ne vous jettera pas votre poids au visage lors de la pesée, mais vous délivrera des messages d'encouragement et des
Un écran en couleur et de nombreuses mesures
La Body Smart ne s'en tient toutefois pas à ce nouveau mode et propose un écran couleur qui affichera (ou pas) votre poids avec une précision de 50 grammes, ainsi qu'une analyse de la composition corporelle grâce à petit signal électrique parcourant le corps de l'utilisateur. Selon Mathieu Letombe, dirigeant de Withings :
Body Smart est la balance idéale pour commencer à suivre sa santé et atteindre ses objectifs fitness, elle vient s'ajouter à la gamme de balances connectées Withings avec le meilleur rapport qualité/prix du marché. Conçue pour accompagner les utilisateurs dans leur vie quotidienne, Body Smart révolutionne le marché en fournissant des données très précises sur leurs conditions physiques ainsi que des conseils de santé pertinents et exploitables. Elle apporte à la nature complexe de la santé, un nouveau niveau d’information et de clarté dans un appareil au design exceptionnel, qui s’intègre parfaitement dans notre quotidien.
La balance vous donnera ainsi l'indice de graisse viscérale (la graisse qui entoure les organes internes et qui a été associée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et de diabète), le pourcentage de graisse, des os, de la masse musculaire et de l'eau dans le corps, le rythme cardiaque, mais également pour la première fois le métabolisme de base d’un individu (ou BMR, pour Basal Metabolic Rate, le nombre de calories que le corps brûle au repos).