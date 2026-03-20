La caméra Eve Outdoor Cam compatible HomeKit en promo à son prix le plus bas !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous appréciez la gamme Eve et que vous désirez vous équiper d'une caméra d'extérieur couplée à un éclairage, c'est peut-être le moment de craquer pour l'Outdoor Cam, compatible HomeKit et disponible aujourd'hui en promotion à son prix le plus bas.
La firme commercialise depuis l'année dernière sa première caméra de sécurité extérieure compatible HomeKit et HomeKit Secure Video avec l'Eve Outdoor Cam, permettant des enregistrements en 1080p à 24 images par seconde en H.264, un angle de vue de 157°, la détection de mouvement, l'audio bidirectionnel, une certification IP55 et un éclairage intégré à la puissance variable (la caméra devra impérativement être alimentée en filaire, et ne fonctionne pas sur batterie). Le constructeur ayant l'habitude d'offrir la compatibilité Thread à l'ensemble de son catalogue, l'Eve Cam devrait également en profiter via une mise à jour ultérieure.
Pour rappel, avec l'arrivée d'iOS/iPadOS/tvOS 15, macOS Monterey et iCloud+, Apple a levé la limite de 5 caméras maximum pour HomeKit Secure Video (illimité avec l'abonnement iCloud+ 2 To, une caméra avec les 50 Go offerts, et 5 caméras avec l'abonnement 200 Go). Le service de Cupertino permet aux utilisateurs de conserver les enregistrements de leurs caméras pendant 10 jours, sans surcoût (hors forfait de stockage iCloud), et avec une confidentialité des données garantie par Apple.
Caméra d'extérieur Eve compatible HomeKit
La firme commercialise depuis l'année dernière sa première caméra de sécurité extérieure compatible HomeKit et HomeKit Secure Video avec l'Eve Outdoor Cam, permettant des enregistrements en 1080p à 24 images par seconde en H.264, un angle de vue de 157°, la détection de mouvement, l'audio bidirectionnel, une certification IP55 et un éclairage intégré à la puissance variable (la caméra devra impérativement être alimentée en filaire, et ne fonctionne pas sur batterie). Le constructeur ayant l'habitude d'offrir la compatibilité Thread à l'ensemble de son catalogue, l'Eve Cam devrait également en profiter via une mise à jour ultérieure.
HomeKit Secure Video
Pour rappel, avec l'arrivée d'iOS/iPadOS/tvOS 15, macOS Monterey et iCloud+, Apple a levé la limite de 5 caméras maximum pour HomeKit Secure Video (illimité avec l'abonnement iCloud+ 2 To, une caméra avec les 50 Go offerts, et 5 caméras avec l'abonnement 200 Go). Le service de Cupertino permet aux utilisateurs de conserver les enregistrements de leurs caméras pendant 10 jours, sans surcoût (hors forfait de stockage iCloud), et avec une confidentialité des données garantie par Apple.