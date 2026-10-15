Amazon brade le Roborock Saros 20 : -550€, le bon plan du moment !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Avec le Saros 20, Roborock entend simplifier encore un peu plus le ménage en s’attaquant à quelques obstacles bien connus des propriétaires de robots aspirateurs. Au programme, un châssis relevable, une puissance d’aspiration musclée et une station capable de bichonner les serpillières. De quoi laisser le balai au placard, surtout avec cette promotion
Avoir un robot aspirateur autonome est appréciable, mais devoir le porter pour qu’il passe d’une pièce à l’autre l’est nettement moins. Roborock équipe ainsi son Saros 20 d’un châssis AdaptiLift 3.0, capable de franchir deux seuils successifs de 4,5 et 4,3 centimètres, dans les conditions précisées par le constructeur. Attention donc, les 8,8 centimètres annoncés ne correspondent pas à une marche unique.
L’engin affiche une hauteur de 7,98 centimètres, intéressante pour aller déloger la poussière sous les meubles. Son châssis ajuste également sa hauteur pour nettoyer des tapis dont les poils atteignent 3 centimètres. Côté aspiration, la firme fait parler la poudre avec 36 000 Pa, tandis que les brosses bénéficient d’une conception destinée à limiter l’enchevêtrement des cheveux. Ceux qui ont déjà passé un moment à libérer une brosse apprécieront l’intention.
Le Saros 20 embarque le système de navigation StarSight 2.0, avec une reconnaissance annoncée de plus de 300 types d’obstacles. L’objectif est de circuler entre les objets du quotidien sans vous imposer une séance de rangement avant chaque départ.
Pour le lavage, deux serpillières rotatives tournent à 200 tours par minute, avec une pression pouvant atteindre 13N dans le mode dédié aux salissures tenaces, à activer dans l’application. La technologie FlexiArm permet quant à elle de déployer la brosse latérale et la serpillière pour longer les bords. Voilà qui devrait intéresser ceux qui retrouvent régulièrement une petite bande de poussière au pied des plinthes.
La station RockDock assure le vidage de la poussière, le remplissage en eau et la distribution du détergent. Roborock annonce également un lavage des serpillières avec de l’eau chauffée jusqu’à 100 °C dans la station, puis un séchage à l’air chaud à 55 °C. Les serpillières peuvent être retirées automatiquement pour les sessions d’aspiration seule. La compatibilité Matter, ainsi que le contrôle avec Siri, Alexa et Google Home, complètent l’ensemble.
Avec le Saros 20, Roborock ne se contente pas d’augmenter la puissance. Le constructeur s’attaque aux vraies limites des robots aspirateurs : les seuils, les tapis épais, les cheveux et l’hygiène des serpillières. Il s'agit simplement de l’un des robots les plus complets du marché, et cela a un prix.
Un robot fin qui sait franchir les seuils
Avoir un robot aspirateur autonome est appréciable, mais devoir le porter pour qu’il passe d’une pièce à l’autre l’est nettement moins. Roborock équipe ainsi son Saros 20 d’un châssis AdaptiLift 3.0, capable de franchir deux seuils successifs de 4,5 et 4,3 centimètres, dans les conditions précisées par le constructeur. Attention donc, les 8,8 centimètres annoncés ne correspondent pas à une marche unique.
L’engin affiche une hauteur de 7,98 centimètres, intéressante pour aller déloger la poussière sous les meubles. Son châssis ajuste également sa hauteur pour nettoyer des tapis dont les poils atteignent 3 centimètres. Côté aspiration, la firme fait parler la poudre avec 36 000 Pa, tandis que les brosses bénéficient d’une conception destinée à limiter l’enchevêtrement des cheveux. Ceux qui ont déjà passé un moment à libérer une brosse apprécieront l’intention.
Des serpillières encore plus efficaces
Le Saros 20 embarque le système de navigation StarSight 2.0, avec une reconnaissance annoncée de plus de 300 types d’obstacles. L’objectif est de circuler entre les objets du quotidien sans vous imposer une séance de rangement avant chaque départ.
Pour le lavage, deux serpillières rotatives tournent à 200 tours par minute, avec une pression pouvant atteindre 13N dans le mode dédié aux salissures tenaces, à activer dans l’application. La technologie FlexiArm permet quant à elle de déployer la brosse latérale et la serpillière pour longer les bords. Voilà qui devrait intéresser ceux qui retrouvent régulièrement une petite bande de poussière au pied des plinthes.
La station RockDock assure le vidage de la poussière, le remplissage en eau et la distribution du détergent. Roborock annonce également un lavage des serpillières avec de l’eau chauffée jusqu’à 100 °C dans la station, puis un séchage à l’air chaud à 55 °C. Les serpillières peuvent être retirées automatiquement pour les sessions d’aspiration seule. La compatibilité Matter, ainsi que le contrôle avec Siri, Alexa et Google Home, complètent l’ensemble.
Avec le Saros 20, Roborock ne se contente pas d’augmenter la puissance. Le constructeur s’attaque aux vraies limites des robots aspirateurs : les seuils, les tapis épais, les cheveux et l’hygiène des serpillières. Il s'agit simplement de l’un des robots les plus complets du marché, et cela a un prix.