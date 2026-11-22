Black Friday : jusqu'à 38 % de réduction sur les serrures connectées WELOCK !
Article sponsorisé - Publié le
À l'occasion du Black Friday et du Cyber Monday, WELOCK propose plusieurs promotions sur sa gamme de serrures connectées. Du 19 novembre au 1er décembre, la marque annonce des remises pouvant atteindre 38 %, avec des tarifs parmi les plus bas de l'année.
Pour rappel, WELOCK est spécialisée dans les serrures intelligentes permettant de remplacer les clés traditionnelles par différents systèmes de déverrouillage : empreinte digitale, code PIN, carte RFID ou encore application mobile. Une solution pratique pour les familles, mais aussi pour les propriétaires de logements en location.
La WELOCK U81 est l'un des modèles les plus évolués de la gamme. Elle propose plusieurs méthodes de déverrouillage, notamment la reconnaissance d'empreintes digitales, un code PIN, une carte CPU chiffrée avec protection contre le clonage, ou encore une application mobile.
Une clé mécanique reste également disponible en secours, ce qui peut rassurer les utilisateurs qui hésitent encore à abandonner totalement leurs clés traditionnelles.
Cette multiplicité des accès permet notamment de partager facilement l'utilisation de la serrure entre plusieurs membres d'une famille, sans avoir à multiplier les doubles de clés.
La WELOCK ToucA51 Pro s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux propriétaires de logements en location, notamment sur Airbnb.
Elle propose un déverrouillage par empreinte digitale, code PIN, carte RFID ou application mobile. Mais son principal intérêt réside dans la possibilité de générer des codes d'accès temporaires, particulièrement pratiques pour accueillir des visiteurs sans avoir à leur remettre physiquement les clés.
Pour les propriétaires de locations saisonnières, cette fonction peut simplifier la gestion des arrivées et des départs, tandis que les familles pourront également créer des accès adaptés à leurs besoins.
Proposée habituellement à 199 €, la WELOCK ToucA51 Pro est disponible à 149 € avec le code VD50, soit une réduction de 50 €.
Plus accessible, la WELOCK U71 mise sur la simplicité d'utilisation au quotidien, tout en conservant plusieurs possibilités de déverrouillage.
On retrouve ainsi un lecteur d'empreintes digitales, un clavier pour saisir un code PIN, un lecteur de cartes RFID et la possibilité de contrôler la serrure depuis une application mobile. Une clé mécanique est également prévue en cas de besoin.
Ce modèle conviendra particulièrement aux familles souhaitant se passer des clés traditionnelles, notamment pour permettre aux enfants ou aux différents occupants du logement d'accéder facilement à leur domicile.
Avec ces trois modèles, WELOCK propose différentes solutions pour moderniser l'accès à son logement, que l'on recherche une serrure polyvalente, un système adapté aux locations saisonnières ou simplement un moyen de ne plus avoir à transporter ses clés.
Avant de commander, pensez toutefois à vérifier la compatibilité de la serrure avec votre porte et votre cylindre existant, ainsi que les éventuels accessoires nécessaires pour profiter de toutes les fonctionnalités connectées.
Les promotions sont annoncées du 19 novembre au 1er décembre, dans la limite des conditions de l'opération.
• Retrouvez toutes les promotions WELOCK pour le Black Friday.
Pour rappel, WELOCK est spécialisée dans les serrures intelligentes permettant de remplacer les clés traditionnelles par différents systèmes de déverrouillage : empreinte digitale, code PIN, carte RFID ou encore application mobile. Une solution pratique pour les familles, mais aussi pour les propriétaires de logements en location.
WELOCK U81 : une serrure connectée complète à 179 € au lieu de 249 €
La WELOCK U81 est l'un des modèles les plus évolués de la gamme. Elle propose plusieurs méthodes de déverrouillage, notamment la reconnaissance d'empreintes digitales, un code PIN, une carte CPU chiffrée avec protection contre le clonage, ou encore une application mobile.
Une clé mécanique reste également disponible en secours, ce qui peut rassurer les utilisateurs qui hésitent encore à abandonner totalement leurs clés traditionnelles.
Cette multiplicité des accès permet notamment de partager facilement l'utilisation de la serrure entre plusieurs membres d'une famille, sans avoir à multiplier les doubles de clés.
Habituellement commercialisée à 249 €, la WELOCK U81 passe à 179 € avec le code
VD70, soit une économie de 70 €.
WELOCK ToucA51 Pro : idéale pour les locations Airbnb, à 149 € au lieu de 199 €
La WELOCK ToucA51 Pro s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux propriétaires de logements en location, notamment sur Airbnb.
Elle propose un déverrouillage par empreinte digitale, code PIN, carte RFID ou application mobile. Mais son principal intérêt réside dans la possibilité de générer des codes d'accès temporaires, particulièrement pratiques pour accueillir des visiteurs sans avoir à leur remettre physiquement les clés.
Pour les propriétaires de locations saisonnières, cette fonction peut simplifier la gestion des arrivées et des départs, tandis que les familles pourront également créer des accès adaptés à leurs besoins.
Proposée habituellement à 199 €, la WELOCK ToucA51 Pro est disponible à 149 € avec le code VD50, soit une réduction de 50 €.
WELOCK U71 : une serrure connectée familiale à 149 € au lieu de 199 €
Plus accessible, la WELOCK U71 mise sur la simplicité d'utilisation au quotidien, tout en conservant plusieurs possibilités de déverrouillage.
On retrouve ainsi un lecteur d'empreintes digitales, un clavier pour saisir un code PIN, un lecteur de cartes RFID et la possibilité de contrôler la serrure depuis une application mobile. Une clé mécanique est également prévue en cas de besoin.
Ce modèle conviendra particulièrement aux familles souhaitant se passer des clés traditionnelles, notamment pour permettre aux enfants ou aux différents occupants du logement d'accéder facilement à leur domicile.
Des promotions jusqu'au 1er décembre
Avec ces trois modèles, WELOCK propose différentes solutions pour moderniser l'accès à son logement, que l'on recherche une serrure polyvalente, un système adapté aux locations saisonnières ou simplement un moyen de ne plus avoir à transporter ses clés.
Avant de commander, pensez toutefois à vérifier la compatibilité de la serrure avec votre porte et votre cylindre existant, ainsi que les éventuels accessoires nécessaires pour profiter de toutes les fonctionnalités connectées.
Les promotions sont annoncées du 19 novembre au 1er décembre, dans la limite des conditions de l'opération.
• Retrouvez toutes les promotions WELOCK pour le Black Friday.