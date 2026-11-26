LEFANT M210 Pro Omni : un robot aspirateur-laveur à seulement 182.59€ !

LEFANT M280 : un modèle plus évolué à moitié prix

Deux offres à saisir avant la fin du Black Friday



Avec ces deux promotions, LEFANT propose des appareils aux positionnements assez différents. Le M210 Pro Omni à 189,23 euros constitue une solution particulièrement accessible pour profiter d'une aspiration puissante et d'un véritable lavage à rouleau. Le M280 à 349,99 euros s'adresse davantage aux utilisateurs qui souhaitent un nettoyage plus précis des bordures et une meilleure gestion des tapis. Dans les deux cas, ne tardez pas trop : les offres prennent fin le 30 novembre à 23h59, sous réserve de disponibilité et de validité des offres sur Amazon.

Habituellement affiché à 699,99 euros,voit son tarif passer à 219.99€ sur Amazon. Mais grâce à un petit code promotionnel, il est possible de bénéficier de 17 % de remise supplémentaire. Ce qui fait chuter son prix à, soit une réduction globale d'environ 74 %. Selon LEFANT, il s'agit du prix le plus bas jamais proposé pour ce modèle, qui embarque pourtant des technologies généralement réservées à des appareils bien plus onéreux.En effet, le modèle M210 Pro Omni dispose notamment d'un, associé à un racleur à pression constante. Ce dernier récupère les saletés et l'eau usée au fur et à mesure du nettoyage, afin d'éviter de les étaler de manière peu hygiénique sur le sol. Cette solution est donc particulièrement appréciable pour l'entretien quotidien des carrelages et autres surfaces dures.Côté aspiration, le modèle n'est pas en reste avec une puissance de: de quoi s'attaquer aux poussières, miettes et poils d'animaux. Le fabriquant a également fait le choix d'une entrée d'aspiration sans brosse centrale, afin de. Autre particularité, son format compact de seulement. Il peut ainsi se faufiler plus facilement entre les meubles et dans les espaces étroits. LEFANT annonce une couverture de nettoyage pouvant atteindre 92 %, notamment grâce à ses dimensions réduites.Pour ceux qui souhaitent aller plus loin dans l'automatisation du nettoyage,. Ce robot aspirateur-laveur, affiché initialement à 699,99 euros, est actuellement disponible à, soit une remise de 50 %, sans code supplémentaire. Le M280 reprend le principe du lavage à rouleau alimenté en eau propre en continu, avec récupération immédiate des eaux usées. Mais il se distingue surtout par plusieurs fonctions destinées à améliorer le nettoyage des zones difficiles d'accès.Son, afin de longer les plinthes, les murs et les pieds de meubles. Cette conception permet de réduire les bandes de sol non nettoyées que laissent parfois les robots aspirateurs classiques. Autre avantage, le M280 est capable d'identifier automatiquement les tapis. Lorsqu'il détecte une surface textile,pour éviter de la mouiller. Dans le même temps, la puissance d'aspiration augmente afin de récupérer plus efficacement les poussières incrustées dans les fibres. Le robot peut ainsi passer d'un carrelage à un tapis sans intervention particulière, un fonctionnement pratique dans les logements combinant plusieurs types de revêtements.