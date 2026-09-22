Ce SSD pour PS5 est en promo : faites de la place au meilleur prix avant l'arrivée de GTA VI !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Entre les mises à jour toujours plus lourdes et les mastodontes AAA qui débarquent coup sur coup, les 667 Go réellement disponibles sur le SSD interne de la PS5 ne font plus le poids. Et avec GTA VI annoncé pour le 19 novembre 2026, dont certaines rumeurs évoquent un poids d'installation qui donne le vertige (même si aucun chiffre officiel n'a filtré côté Rockstar), la question du stockage va redevenir le sujet numéro un chez les joueurs Sony. Le Lexar EQ790 avec dissipateur tombe donc à point nommé, surtout lorsqu'il est en promotion.
Le Lexar EQ790 est un SSD NVMe au format M.2 2280 exploitant une interface PCIe Gen4 x4 et certifié compatible avec les PS5 et PS5 Pro. La version équipée d’un dissipateur thermique évoquée ici est proposée par Lexar en capacités de 1 To, 2 To et 4 To. De quoi considérablement augmenter l’espace disponible sur une PS5 et éviter d’avoir à jongler en permanence entre les installations et les suppressions de jeux.
Cet argument devient particulièrement intéressant à l’approche des grosses sorties. GTA VI arrivera officiellement le 19 novembre prochain et son préchargement débutera le 12 novembre pour les versions numériques précommandées. Rockstar n’a pas indiqué dans les informations officielles quant à l’espace de stockage définitif nécessaire au jeu, mais les productions AAA modernes peuvent rapidement occuper une part importante du SSD d’une console. Avec 1 à 4 To supplémentaires, il devient nettement plus confortable de conserver sa bibliothèque installée sans devoir choisir quel titre sacrifier à chaque nouvelle sortie.
Pas besoin d'être un as du fer à souder pour en profiter. L'installation ne demande qu'un simple tournevis cruciforme :
Le stockage supplémentaire n’aurait évidemment que peu d’intérêt sur PS5 si les performances ne suivaient pas. Sur ce point, l’EQ790 affiche des débits séquentiels pouvant atteindre 7 000 Mo/s en lecture. Les versions 1 et 2 To culminent jusqu’à 5 000 Mo/s en écriture, tandis que le modèle 4 To peut atteindre 6 000 Mo/s. Lexar indique explicitement une compatibilité avec la PlayStation 5. Le SSD peut ainsi accueillir directement les jeux PS5 et les lancer depuis le stockage supplémentaire, sans qu’il soit nécessaire de les transférer vers le SSD interne de la console.
Autre point important dans une PS5 : la gestion de la température. Cette déclinaison de l’EQ790 est livrée directement avec son dissipateur thermique. Il n’est donc pas nécessaire d’en acheter un séparément avant l’installation. Selon Lexar, ce dispositif permet de maintenir une température de fonctionnement adaptée lors des longues sessions de jeu et de limiter la baisse de performances liée à la chauffe du SSD.
À quelques semaines du lancement de GTA VI et face à des bibliothèques de jeux toujours plus imposantes, l’EQ790 avec dissipateur thermique constitue ainsi une solution particulièrement simple pour augmenter largement le stockage d’une PS5. La déclinaison 1 To permettra de reprendre un peu d’air, tandis que les modèles 2 To et surtout 4 To s’adressent à ceux qui ne veulent plus passer leur temps à désinstaller leurs jeux pour faire de la place au prochain gros titre.
• Le SSD Lexar EQ790 1To à 169,99€ au lieu de 179,99€
• Le SSD Lexar EQ790 4To à 419,99€ au lieu de 469,99€
• Le SSD Lexar EQ790 4To à 419,99€ au lieu de 469,99€
Lexar EQ790 avec dissipateur
Le Lexar EQ790 est un SSD NVMe au format M.2 2280 exploitant une interface PCIe Gen4 x4 et certifié compatible avec les PS5 et PS5 Pro. La version équipée d’un dissipateur thermique évoquée ici est proposée par Lexar en capacités de 1 To, 2 To et 4 To. De quoi considérablement augmenter l’espace disponible sur une PS5 et éviter d’avoir à jongler en permanence entre les installations et les suppressions de jeux.
Cet argument devient particulièrement intéressant à l’approche des grosses sorties. GTA VI arrivera officiellement le 19 novembre prochain et son préchargement débutera le 12 novembre pour les versions numériques précommandées. Rockstar n’a pas indiqué dans les informations officielles quant à l’espace de stockage définitif nécessaire au jeu, mais les productions AAA modernes peuvent rapidement occuper une part importante du SSD d’une console. Avec 1 à 4 To supplémentaires, il devient nettement plus confortable de conserver sa bibliothèque installée sans devoir choisir quel titre sacrifier à chaque nouvelle sortie.
Une installation pliée en 5 minutes
Pas besoin d'être un as du fer à souder pour en profiter. L'installation ne demande qu'un simple tournevis cruciforme :
• Déclipsez délicatement la coque inférieure de votre PS5 (Standard ou Slim).
• Dévissez le cache métallique de la baie M.2.
• Insérez le Lexar EQ790 dans son connecteur et fixez-le avec la petite vis fournie par Sony.
• Replacez le capot, rallumez la console et laissez la PS5 formater le lecteur en quelques secondes.
• Grâce à son dissipateur préinstallé en usine, aucune manipulation délicate de pads thermiques n'est requise : c'est du plug and play pur et dur.
• Dévissez le cache métallique de la baie M.2.
• Insérez le Lexar EQ790 dans son connecteur et fixez-le avec la petite vis fournie par Sony.
• Replacez le capot, rallumez la console et laissez la PS5 formater le lecteur en quelques secondes.
• Grâce à son dissipateur préinstallé en usine, aucune manipulation délicate de pads thermiques n'est requise : c'est du plug and play pur et dur.
Parfait pour la PS5
Le stockage supplémentaire n’aurait évidemment que peu d’intérêt sur PS5 si les performances ne suivaient pas. Sur ce point, l’EQ790 affiche des débits séquentiels pouvant atteindre 7 000 Mo/s en lecture. Les versions 1 et 2 To culminent jusqu’à 5 000 Mo/s en écriture, tandis que le modèle 4 To peut atteindre 6 000 Mo/s. Lexar indique explicitement une compatibilité avec la PlayStation 5. Le SSD peut ainsi accueillir directement les jeux PS5 et les lancer depuis le stockage supplémentaire, sans qu’il soit nécessaire de les transférer vers le SSD interne de la console.
Autre point important dans une PS5 : la gestion de la température. Cette déclinaison de l’EQ790 est livrée directement avec son dissipateur thermique. Il n’est donc pas nécessaire d’en acheter un séparément avant l’installation. Selon Lexar, ce dispositif permet de maintenir une température de fonctionnement adaptée lors des longues sessions de jeu et de limiter la baisse de performances liée à la chauffe du SSD.
À quelques semaines du lancement de GTA VI et face à des bibliothèques de jeux toujours plus imposantes, l’EQ790 avec dissipateur thermique constitue ainsi une solution particulièrement simple pour augmenter largement le stockage d’une PS5. La déclinaison 1 To permettra de reprendre un peu d’air, tandis que les modèles 2 To et surtout 4 To s’adressent à ceux qui ne veulent plus passer leur temps à désinstaller leurs jeux pour faire de la place au prochain gros titre.
• Le SSD Lexar EQ790 1To à 169,99€ au lieu de 179,99€
• Le SSD Lexar EQ790 4To à 419,99€ au lieu de 469,99€
• Le SSD Lexar EQ790 4To à 419,99€ au lieu de 469,99€