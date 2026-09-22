Ce SSD pour PS5 est en promo : faites de la place au meilleur prix avant l'arrivée de GTA VI !

Lexar EQ790 avec dissipateur

Une installation pliée en 5 minutes

• Déclipsez délicatement la coque inférieure de votre PS5 (Standard ou Slim).

• Dévissez le cache métallique de la baie M.2.

• Insérez le Lexar EQ790 dans son connecteur et fixez-le avec la petite vis fournie par Sony.

• Replacez le capot, rallumez la console et laissez la PS5 formater le lecteur en quelques secondes.

• Grâce à son dissipateur préinstallé en usine, aucune manipulation délicate de pads thermiques n'est requise : c'est du plug and play pur et dur.

Parfait pour la PS5

Le Lexar EQ790 est un SSD NVMe au format M.2 2280 exploitant une interface PCIe Gen4 x4 et. La version équipée d’un dissipateur thermique évoquée ici est proposée par Lexar en capacités de 1 To, 2 To et 4 To. De quoi considérablement augmenter l’espace disponible sur une PS5 et éviter d’avoir à jongler en permanence entre les installations et les suppressions de jeux.Cet argument devient particulièrement intéressant à l’approche des grosses sorties. GTA VI arrivera officiellement le 19 novembre prochain et son préchargement débutera le 12 novembre pour les versions numériques précommandées. Rockstar n’a pas indiqué dans les informations officielles quant à l’espace de stockage définitif nécessaire au jeu, mais les productions AAA modernes peuvent rapidement occuper une part importante du SSD d’une console.Pas besoin d'être un as du fer à souder pour en profiter.Le stockage supplémentaire n’aurait évidemment que peu d’intérêt sur PS5 si les performances ne suivaient pas. Sur ce point, l’EQ790 affiche des débits séquentiels pouvant atteindre 7 000 Mo/s en lecture. Les versions 1 et 2 To culminent jusqu’à 5 000 Mo/s en écriture, tandis que le modèle 4 To peut atteindre 6 000 Mo/s.. Le SSD peut ainsi accueillir directement les jeux PS5 et les lancer depuis le stockage supplémentaire, sans qu’il soit nécessaire de les transférer vers le SSD interne de la console.Autre point important dans une PS5 : la gestion de la température.. Il n’est donc pas nécessaire d’en acheter un séparément avant l’installation. Selon Lexar, ce dispositif permet de maintenir une température de fonctionnement adaptée lors des longues sessions de jeu et de limiter la baisse de performances liée à la chauffe du SSD.À quelques semaines du lancement de GTA VI et face à des bibliothèques de jeux toujours plus imposantes, l’EQ790 avec dissipateur thermique constitue ainsi uLa déclinaison 1 To permettra de reprendre un peu d’air, tandis que les modèles 2 To et surtout 4 To s’adressent à ceux qui ne veulent plus passer leur temps à désinstaller leurs jeux pour faire de la place au prochain gros titre.