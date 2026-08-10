Amazon brade le Kindle Scribe à -31% : une liseuse XXL avec stylet au meilleur prix pour cet été !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Si vous cherchez une liseuse de grande taille permettant également de prendre des notes ou de dessiner avec un stylet, le Kindle Scribe en promotion aujourd'hui à son meilleur prix pourrait être un choix fort intéressant.
Le Kindle Scribe embarque une dalle 10,2 pouces avec une résolution de 300 pixels par pouce, un traitement antireflet et une surface conçue pour s'approcher le plus possible de
Amazon chasse donc avec son Kindle XXL sur les terres de firmes comme reMarkable (les tarifs de reMarkable débutent à 479 euros).
L'appareil mesure 5,7 millimètres d'épaisseur pour 433 grammes sur la balance et est livré avec le stylet premium. Le stylet se fixe grâce à des aimants sur le côté du Kindle Scribe, ne nécessite pas d'être chargés (pratique) et la version premium dispose en sus d'un bouton personnalisable et d'une
Amazon annonce une autonomie atteignant 12 semaines pour
Un Kindle XXL avec un stylet
Le Kindle Scribe embarque une dalle 10,2 pouces avec une résolution de 300 pixels par pouce, un traitement antireflet et une surface conçue pour s'approcher le plus possible de
l'impression de lire et d'écrire sur du papier. Selon Eric Saarnio, Vice President, Amazon Devices International :
Le Kindle Scribe est le meilleur Kindle que nous avons conçu à ce jour. Il offre une expérience de lecture et d'écriture aussi naturelle que sur du papier. Inspiré par les clients Kindle qui ont ajouté des milliards de notes et surligné les livres au fil des années, il est aussi idéal pour consulter des documents et prendre des notes numériques, gérer des listes de choses à faire ou griffonner l’esquisse d’une grande idée. Il offre également tous les avantages du Kindle que les clients connaissent et apprécient : des millions de livres disponibles à la demande, le réglage de la taille de police, des fonctionnalités de lecture premium, des semaines et des semaines d'autonomie, avec en bénéfice un bel et large écran.
Amazon chasse donc avec son Kindle XXL sur les terres de firmes comme reMarkable (les tarifs de reMarkable débutent à 479 euros).
Une bonne autonomie
L'appareil mesure 5,7 millimètres d'épaisseur pour 433 grammes sur la balance et est livré avec le stylet premium. Le stylet se fixe grâce à des aimants sur le côté du Kindle Scribe, ne nécessite pas d'être chargés (pratique) et la version premium dispose en sus d'un bouton personnalisable et d'une
gommesur le dessus. Il sera possible de créer des notes manuscrites, d'annoter des livres électroniques, mais également des PDF ou des documents Microsoft Word.
Amazon annonce une autonomie atteignant 12 semaines pour
une demi-heure de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13et de 3 semaines pour une demi-heure d'écriture par jour dans les mêmes conditions.