250€ de réduction sur le MacBook Pro M3 Pro !

Retrouvez notre comparatif MacBook Pro M3 Max vs Razer Blade 16 !

Si vous avez besoin de davantage de puissance que ce que propose la puce M3 ainsi que plus de 8 Go de mémoire unifiée,avec 11 cœurs CPU et 14 cœurs GPU et 18 Go de mémoire unifiée., ce qui augmente d'autant le rapport qualité/prix de la machine. Vous pouvez retrouver notre test complet des MacBook Pro M3, M3 Pro et M3 Max , ainsi que notre comparatif de la version haut de gamme avec le Razer Blade 16