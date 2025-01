Les MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max au meilleur prix pour les soldes !

Le MacBook Pro M4 dès 1765€ !

Retrouvez notre test des MacBook Pro M4, M4 Pro et M4 Max

Le nouveau MacBook Pro 14 pouces est désormais équipé de la puce M4, offrant des performances accrues et une efficacité énergétique améliorée.Cette configuration de base inclut un écran Liquid Retina XDR de 14,2 pouces avec la technologie ProMotion, offrant un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz pour une expérience visuelle fluide.Le MacBook Pro 14 pouces est également doté de haut-parleurs haute-fidélité offrant un son stéréo ample, d’un port HDMI, d’un lecteur de carte SDXC et de trois ports Thunderbolt 4, facilitant la connectivité avec divers périphériques. Pour ceux qui nécessitent des performances supérieures,, ainsi qu’un port Thunderbolt supplémentaire et la prise en charge de plusieurs moniteurs externes.Ce MacBook Pro 14 pouces M4 à 1749 euros, dont vous pouvez retrouver notre test complet , permet, comme l'écran mini-LED ProMotion, les haut-parleurs offrant un rendu de qualité, le port HDMI et le lecteur de carte, le tout sans avoir à opter pour les versions M4 Pro et M4 Max plus coûteuses. C'est un produit équilibré, particulièrement intéressant pour de nombreux utilisateurs.