Amazon brade le Studio Display 5K d'Apple à 1149€ pour le Prime Day : le bon plan du moment !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
L'écran d'Apple est un très bon compagnon pour les Mac, mais ce dernier est très rarement en promotion. Pour le Prime Day, Amazon propose le modèle de la génération précédente, qui n'a pas grand chose à envier à la nouvelle mouture, à un tarif très intéressant. Il est d'ailleurs fort possible que les stocks soient limités : il n'y en aura peut-être pas pour tout le monde.
Apple a certes renouvelé son Studio Display cette année, mais à part l'arrivée de deux ports Thunderbolt 5 et d'une légère amélioration des haut-parleurs, rien n'a changé. Ni la dalle, ni la luminosité n'ont évolué, ce qui fait du modèle précédent un très bon choix lorsqu'il est en promotion comme aujourd'hui. Si vous désirez en apprendre davantage, vous pouvez consulter mon test complet.
Les moniteurs 5K ne courent pas les rues et si vous voulez retrouver sur votre Mac Apple Silicon la qualité d'affichage de votre ancien iMac 5K, le Studio Display reste un bon choix. Pour rappel, ce modèle propose une dalle de 27 pouces 5K avec une luminosté de 600 nits, une webcam intégrée avec la fonction Cadre centré permettant de conserver le sujet dans le cadre, un port Thunderbolt et trois USB-C, ainsi qu'un système de six haut-parleurs, le tout avec un design particulièrement soigné mêlant verre et aluminium.
Apple Studio Display
Apple a certes renouvelé son Studio Display cette année, mais à part l'arrivée de deux ports Thunderbolt 5 et d'une légère amélioration des haut-parleurs, rien n'a changé. Ni la dalle, ni la luminosité n'ont évolué, ce qui fait du modèle précédent un très bon choix lorsqu'il est en promotion comme aujourd'hui. Si vous désirez en apprendre davantage, vous pouvez consulter mon test complet.
Un bon choix pour accompagner un Mac
Les moniteurs 5K ne courent pas les rues et si vous voulez retrouver sur votre Mac Apple Silicon la qualité d'affichage de votre ancien iMac 5K, le Studio Display reste un bon choix. Pour rappel, ce modèle propose une dalle de 27 pouces 5K avec une luminosté de 600 nits, une webcam intégrée avec la fonction Cadre centré permettant de conserver le sujet dans le cadre, un port Thunderbolt et trois USB-C, ainsi qu'un système de six haut-parleurs, le tout avec un design particulièrement soigné mêlant verre et aluminium.