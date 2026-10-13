Ce dock hunderbolt 5 avec port SSD est en promo à son meilleur prix : parfait pour les Mac !
Par June Cantillon - Publié le - Bon Plan
Votre MacBook vous accompagne partout, mais une fois installé au bureau, les périphériques se bousculent pour récupérer un port ? Avec son Maxidok Thunderbolt 5, Ugreen propose une station d’accueil particulièrement complète, qui pourrait bien intéresser ceux dont le bureau commence à ressembler à une exposition d’adaptateurs.
Le Maxidok affiche une configuration 17-en-1 : trois ports Thunderbolt 5, dont celui destiné à l’ordinateur, un DisplayPort, trois USB-A et trois USB-C à 10 Gb/s, de l’Ethernet 2,5 GbE, des lecteurs SD et microSD et trois prises audio au format mini-jack. Un emplacement SSD M.2 NVMe complète l’ensemble, ce qui pourra s'avérer fort intéressant pour certains utilisateurs en manque d'espace de stockage, que ce soit pour les données ou une sauvegarde Time Machine. L’emplacement NVMe accepte jusqu’à 8 To. L’alimentation fournie de 240 W permet de délivrer jusqu’à 140 W à l’ordinateur compatible, tandis que deux USB-C en façade partagent 60 W pour les accessoires.
De quoi envisager une installation accueillant clavier, souris, interface audio, stockage externe et réseau filaire sans jouer quotidiennement aux chaises musicales avec les prises du Mac. Pour les photographes, vidéastes ou musiciens, l’intérêt d’un dock reste surtout ce confort : retrouver ses périphériques au même endroit, puis repartir avec son portable sans démonter la moitié du bureau.
Choisir un dock Thunderbolt n'est pas si simple et il faudra bien cerner ses besoins pour sélectionner le modèle qui correspondra au mieux à vos attentes. Le Thunderbolt 5 offre 80 Gb/s bidirectionnels et un mode pouvant atteindre 120 Gb/s dans un sens, notamment pour les affichages nécessaires nécessitant davantage de bande passante.
Ugreen annonce notamment deux écrans 6K à 60 Hz sur les configurations compatibles et une sortie jusqu’en 8K à 60 Hz. Il faudra donc bien vérifier les possibilités de votre machine avant de rêver à un mur de moniteurs. Un dock ne donne pas à tous les Mac les mêmes capacités d’affichage, et le choix doit partir de votre installation réelle : quels écrans, quels périphériques et quels usages simultanés ? Ce n’est clairement pas un produit pour monsieur Tout-le-Monde, mais pour les utilisateurs exigeants qui veulent brancher leur monde en un seul câble devraient être pleinement satisfaits de cette acquisition.
Dock Thunderbolt 5 Ugreen Revodok Maxidok
Le Maxidok affiche une configuration 17-en-1 : trois ports Thunderbolt 5, dont celui destiné à l’ordinateur, un DisplayPort, trois USB-A et trois USB-C à 10 Gb/s, de l’Ethernet 2,5 GbE, des lecteurs SD et microSD et trois prises audio au format mini-jack. Un emplacement SSD M.2 NVMe complète l’ensemble, ce qui pourra s'avérer fort intéressant pour certains utilisateurs en manque d'espace de stockage, que ce soit pour les données ou une sauvegarde Time Machine. L’emplacement NVMe accepte jusqu’à 8 To. L’alimentation fournie de 240 W permet de délivrer jusqu’à 140 W à l’ordinateur compatible, tandis que deux USB-C en façade partagent 60 W pour les accessoires.
De quoi envisager une installation accueillant clavier, souris, interface audio, stockage externe et réseau filaire sans jouer quotidiennement aux chaises musicales avec les prises du Mac. Pour les photographes, vidéastes ou musiciens, l’intérêt d’un dock reste surtout ce confort : retrouver ses périphériques au même endroit, puis repartir avec son portable sans démonter la moitié du bureau.
Le parfait compagnon des Mac
Choisir un dock Thunderbolt n'est pas si simple et il faudra bien cerner ses besoins pour sélectionner le modèle qui correspondra au mieux à vos attentes. Le Thunderbolt 5 offre 80 Gb/s bidirectionnels et un mode pouvant atteindre 120 Gb/s dans un sens, notamment pour les affichages nécessaires nécessitant davantage de bande passante.
Ugreen annonce notamment deux écrans 6K à 60 Hz sur les configurations compatibles et une sortie jusqu’en 8K à 60 Hz. Il faudra donc bien vérifier les possibilités de votre machine avant de rêver à un mur de moniteurs. Un dock ne donne pas à tous les Mac les mêmes capacités d’affichage, et le choix doit partir de votre installation réelle : quels écrans, quels périphériques et quels usages simultanés ? Ce n’est clairement pas un produit pour monsieur Tout-le-Monde, mais pour les utilisateurs exigeants qui veulent brancher leur monde en un seul câble devraient être pleinement satisfaits de cette acquisition.