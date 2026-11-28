Nettoyeur de fichiers Cleaner One Pro : offre Black Friday à ne pas rater !
Article sponsorisé - Publié le
Cleaner One Pro est l'utilitaire de nettoyage de Trend Micro pour Mac. Il réunit dans une seule fenêtre le nettoyage des fichiers inutiles, le tri des fichiers (gros fichiers, doublons, photos similaires), la désinstallation complète des applications avec analyse de leurs vulnérabilités, et un tableau de bord dans la barre des menus. Jusqu'au 2 décembre, Trend Micro propose une offre exclusive aux lecteurs de Mac4Ever, c'est le moment de vous équiper !
Cleaner One Pro appartient à la catégorie des nettoyeurs de fichiers pour Mac. C'est une application qui vous aide à récupérer de l'espace de stockage sur votre Mac grâce à des outils qui n'existent pas nativement dans macOS.
La fonctionnalité phare de Cleaner One Pro est Smart Clean qui effectue une analyse complète de votre disque pour repérer fichiers inutiles, documents volumineux, doublons et applications. Smart Clean ne fait que des suggestions, vous gardez le contrôle sur tout ce que vous supprimez ou non.
Cet outil sépare intelligemment les fichiers qu'on peut supprimer sans risque de ceux à garder. Il détecte caches d'applications, logs du système, fichiers de langues inutilisées, anciennes mises à jour, résidus d'applications et autres éléments qui encombrent votre disque.
Au-delà de nettoyer votre disque, Cleaner One Pro vous aide également à trier vos fichiers. Il repère tous les éléments volumineux qui occupent votre disque et les classe selon leur taille. Il détecte aussi les fichiers doublons ainsi que les images similaires grâce à son gestionnaire de photos.
Autre fonctionnalité très utile : la carte du disque. Carte colorée et interactive de tous les dossiers, classés par taille, avec leurs dates de création, de modification et de dernière ouverture. C'est un outil très pratique et visuel pour comprendre ce qui occupe de l'espace disque sur son Mac.
macOS n'intègre aucun gestionnaire d'applications et ne propose pas de fonctionnalités pour supprimer entièrement une app. Cleaner One Pro recense donc tous les logiciels présents sur votre Mac, qu'ils soient dans le dossier Applications ou non, et vous permet de les désinstaller vraiment en allant chercher tous les fichiers et résidus que cette application aura laissé dans votre système.
Cleaner One Pro repère en même temps les applications potentiellement dangereuses grâce à une analyse de vulnérabilité de l'ordinateur.
À l'interface principale s'ajoute une petite fenêtre dans la barre des fenêtres qui permet de visualiser d'un coup d'oeil l'occupation de la mémoire ou du processeur, l'utilisation du réseau en temps réel, le nettoyage des fichiers en un clic, l'état de santé de la batterie et l'espace utilisé sur Dropbox avec possibilité de faire le ménage pour récupérer de la place dans le cloud.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le test complet et détaillé de Cleaner One Pro rédigé par Mac4Ever :
Cleaner One est décliné en deux offres : Cleaner One qui est gratuit et Cleaner One Pro qui propose plus de fonctionnalités mais est soumis à un abonnement annuel. Les différences sont présentées dans le tableau ci-dessous.
De base, Cleaner One Pro est déjà l'un des nettoyeurs de fichiers les plus abordables du marché, mais avec l'offre Black Friday, il est encore moins cher que d'habitude !
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Que fait Cleaner One Pro ?
Cleaner One Pro appartient à la catégorie des nettoyeurs de fichiers pour Mac. C'est une application qui vous aide à récupérer de l'espace de stockage sur votre Mac grâce à des outils qui n'existent pas nativement dans macOS.
Smart Clean : le bilan en un clic
La fonctionnalité phare de Cleaner One Pro est Smart Clean qui effectue une analyse complète de votre disque pour repérer fichiers inutiles, documents volumineux, doublons et applications. Smart Clean ne fait que des suggestions, vous gardez le contrôle sur tout ce que vous supprimez ou non.
Nettoyage des fichiers inutiles
Cet outil sépare intelligemment les fichiers qu'on peut supprimer sans risque de ceux à garder. Il détecte caches d'applications, logs du système, fichiers de langues inutilisées, anciennes mises à jour, résidus d'applications et autres éléments qui encombrent votre disque.
Tri des fichiers
Au-delà de nettoyer votre disque, Cleaner One Pro vous aide également à trier vos fichiers. Il repère tous les éléments volumineux qui occupent votre disque et les classe selon leur taille. Il détecte aussi les fichiers doublons ainsi que les images similaires grâce à son gestionnaire de photos.
Autre fonctionnalité très utile : la carte du disque. Carte colorée et interactive de tous les dossiers, classés par taille, avec leurs dates de création, de modification et de dernière ouverture. C'est un outil très pratique et visuel pour comprendre ce qui occupe de l'espace disque sur son Mac.
Gestionnaire d'applications
macOS n'intègre aucun gestionnaire d'applications et ne propose pas de fonctionnalités pour supprimer entièrement une app. Cleaner One Pro recense donc tous les logiciels présents sur votre Mac, qu'ils soient dans le dossier Applications ou non, et vous permet de les désinstaller vraiment en allant chercher tous les fichiers et résidus que cette application aura laissé dans votre système.
Cleaner One Pro repère en même temps les applications potentiellement dangereuses grâce à une analyse de vulnérabilité de l'ordinateur.
Barre des menus
À l'interface principale s'ajoute une petite fenêtre dans la barre des fenêtres qui permet de visualiser d'un coup d'oeil l'occupation de la mémoire ou du processeur, l'utilisation du réseau en temps réel, le nettoyage des fichiers en un clic, l'état de santé de la batterie et l'espace utilisé sur Dropbox avec possibilité de faire le ménage pour récupérer de la place dans le cloud.
Vous pouvez retrouver ci-dessous le test complet et détaillé de Cleaner One Pro rédigé par Mac4Ever :
Les offres de Cleaner One Pro
Cleaner One est décliné en deux offres : Cleaner One qui est gratuit et Cleaner One Pro qui propose plus de fonctionnalités mais est soumis à un abonnement annuel. Les différences sont présentées dans le tableau ci-dessous.
De base, Cleaner One Pro est déjà l'un des nettoyeurs de fichiers les plus abordables du marché, mais avec l'offre Black Friday, il est encore moins cher que d'habitude !
installer