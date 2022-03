Snap : des lunettes AR contrôlées par la pensée grâce au français NextMind ?

. Le kit de développement proposé à 399 euros par NextMind depuis fin 2020 prend la forme d'un bandeau soutenant un boitier placé à l'arrière du crâne et capable grâce à ses huit électrodes et son électroencéphalographe (EEG) de mesurer l'activité électrique du cerveau afin de déclencher des actions en temps réel via un ordinateur et une connexion Bluetooth.Snap n'a pas annoncé le montant de se rachat.(mais abandonnera le développement de son bandeau)(au succès pour le moins mitigé actuellement). De nombreuses sociétés s'intéressent aux interfaces cerveau-ordinateur, comme Meta/Facebook avec le rachat de CTRL-Labs en 2019, Valve avec l'acquisition d'OpenBCI (BCI, pour Brain-Computer Interface), ou encore Neuralink, l'entreprise d'Elon Musk qui se penche de son côté sur une formule nettement plus invasive avec ses implants cérébraux.