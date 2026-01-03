Profitez des meilleures offres NordVPN (jusqu'à -74%)

POURQUOI ENVISAGER UN VPN SUR VOTRE MAC ?

DES FONCTIONNALITÉS EN CONSTANTE ÉVOLUTION

LES OFFRES ACTUELLES NORDVPN

Les services VPN s’appuient sur un vaste réseau de serveurs répartis dans le monde, permettant également de contourner certaines restrictions géographiques, qu’il s’agisse de catalogues de streaming, de jeux ou de services disponibles uniquement dans certains pays.Le service modifie votre adresse IP, chiffre vos données et empêche le suivi de votre activité en ligne. Il protège ainsi les connexions Wi-Fi publiques, sécurise le télétravail et limite l’exploitation des données par les régies publicitaires ou les sites malveillants.Avecet la possibilité de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, NordVPN s’adapte parfaitement à un écosystème Apple complet : Mac, iPad, iPhone… mais aussi Apple TV, routeur ou PC.Parmi les nouveautés récentes,avec une option de blocage des sites pour adultes, désormais disponible sur iOS et Android. Cette fonctionnalité dépasse largement le simple blocage de publicités : elle s’appuie sur, une analyse des URL en temps réel et des mécanismes depour bloquer automatiquement les menaces avant qu’elles n’atteignent l’utilisateur.Concrètement, Protection Anti-Menaces Pro permet de bloquer les publicités et les trackers,, mais aussi d’analyser les fichiers téléchargés afin de supprimer automatiquement les malwares connus. NordVPN ajoute également, ainsi qu’une détection proactive des sites dangereux ou compromis, y compris ceux hébergeant des contenus frauduleux.. Ces derniers mois, plusieurs campagnes de phishing ont détourné l'image de professionnels ou de services de livraison, notamment pendant les fêtes. Faux SMS, e-mails imitant des avis de passage ou messages évoquant un colis bloqué ou des problèmes de paiement : les attaques se multiplient.De même,, et plus particulièrement s'ils ont l’habitude de jouer en ligne, et ce, même si les attaques de ce type sont principalement destinées à nuire aux plateformes plus importantes — comme La Poste a pu en être victime.Dans ce contexte,En parallèle, rappelons que. L’interface a été repensée pour offrir une expérience fluide, proche d’Android TV, avec prise en charge du protocole NordLynx, une connexion rapide et un accès complet au réseau de serveurs, idéal pour le streaming.Les abonnements longue durée restent les plus avantageux,, une solution intéressante pour sécuriser un nouvel appareil Apple sur le long terme.