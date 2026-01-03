Profitez des meilleures offres NordVPN (jusqu'à -74%)
Article sponsorisé - Publié le
Pour Noël, vous avez reçu un Mac (ou un iPad) ? Cela tombe bien car il est toujours possible de profiter de l'offre de Noël de NordVPN. En effet, ce dernier propose actuellement des réductions exceptionnelles sur ses abonnements longue durée, avec des tarifs qui descendent à moins de 3 € par mois pour l’ensemble de vos appareils Apple.
Un VPN — ou réseau privé virtuel — crée un tunnel chiffré entre votre appareil et Internet. Concrètement, les sites que vous consultez ne peuvent plus vous identifier précisément ni déterminer votre localisation réelle. Les services VPN s’appuient sur un vaste réseau de serveurs répartis dans le monde, permettant également de contourner certaines restrictions géographiques, qu’il s’agisse de catalogues de streaming, de jeux ou de services disponibles uniquement dans certains pays.
Sur un Mac ou un iPad neuf, NordVPN agit comme une couche de protection supplémentaire dès la première connexion. Le service modifie votre adresse IP, chiffre vos données et empêche le suivi de votre activité en ligne. Il protège ainsi les connexions Wi-Fi publiques, sécurise le télétravail et limite l’exploitation des données par les régies publicitaires ou les sites malveillants.
Avec plus de 8 400 serveurs répartis dans 126 pays et la possibilité de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, NordVPN s’adapte parfaitement à un écosystème Apple complet : Mac, iPad, iPhone… mais aussi Apple TV, routeur ou PC.
Parmi les nouveautés récentes, NordVPN a renforcé sa suite Protection Anti-Menaces Pro avec une option de blocage des sites pour adultes, désormais disponible sur iOS et Android. Cette fonctionnalité dépasse largement le simple blocage de publicités : elle s’appuie sur un filtrage DNS avancé, une analyse des URL en temps réel et des mécanismes de détection assistés par IA pour bloquer automatiquement les menaces avant qu’elles n’atteignent l’utilisateur.
Concrètement, Protection Anti-Menaces Pro permet de bloquer les publicités et les trackers, d’identifier et neutraliser les sites malveillants, de détecter les liens de phishing et d’escroquerie, mais aussi d’analyser les fichiers téléchargés afin de supprimer automatiquement les malwares connus. NordVPN ajoute également des indicateurs de sécurité dans les résultats de recherche, ainsi qu’une détection proactive des sites dangereux ou compromis, y compris ceux hébergeant des contenus frauduleux.
Ces fonctionnalités prennent une dimension particulièrement intéressante au regard de l’actualité. Ces derniers mois, plusieurs campagnes de phishing ont détourné l'image de professionnels ou de services de livraison, notamment pendant les fêtes. Faux SMS, e-mails imitant des avis de passage ou messages évoquant un colis bloqué ou des problèmes de paiement : les attaques se multiplient.
De même, certains utilisateurs peuvent aussi être victime d’une attaque par DDoS, et plus particulièrement s'ils ont l’habitude de jouer en ligne, et ce, même si les attaques de ce type sont principalement destinées à nuire aux plateformes plus importantes — comme La Poste a pu en être victime.
Dans ce contexte, Protection Anti-Menaces Pro peut bloquer l’accès aux domaines frauduleux dès le clic, avant même l’affichage du site, réduisant fortement les risques de compromission ou de vol de données.
En parallèle, rappelons que NordVPN a également étendu la disponibilité de son application aux nouveaux Amazon Fire TV Stick sous système Vega (Linux). L’interface a été repensée pour offrir une expérience fluide, proche d’Android TV, avec prise en charge du protocole NordLynx, une connexion rapide et un accès complet au réseau de serveurs, idéal pour le streaming.
Les abonnements longue durée restent les plus avantageux, avec trois mois offerts et des réductions pouvant atteindre 74 %, une solution intéressante pour sécuriser un nouvel appareil Apple sur le long terme.
POURQUOI ENVISAGER UN VPN SUR VOTRE MAC ?
Un VPN — ou réseau privé virtuel — crée un tunnel chiffré entre votre appareil et Internet. Concrètement, les sites que vous consultez ne peuvent plus vous identifier précisément ni déterminer votre localisation réelle. Les services VPN s’appuient sur un vaste réseau de serveurs répartis dans le monde, permettant également de contourner certaines restrictions géographiques, qu’il s’agisse de catalogues de streaming, de jeux ou de services disponibles uniquement dans certains pays.
Sur un Mac ou un iPad neuf, NordVPN agit comme une couche de protection supplémentaire dès la première connexion. Le service modifie votre adresse IP, chiffre vos données et empêche le suivi de votre activité en ligne. Il protège ainsi les connexions Wi-Fi publiques, sécurise le télétravail et limite l’exploitation des données par les régies publicitaires ou les sites malveillants.
Avec plus de 8 400 serveurs répartis dans 126 pays et la possibilité de connecter jusqu’à 10 appareils simultanément, NordVPN s’adapte parfaitement à un écosystème Apple complet : Mac, iPad, iPhone… mais aussi Apple TV, routeur ou PC.
DES FONCTIONNALITÉS EN CONSTANTE ÉVOLUTION
Parmi les nouveautés récentes, NordVPN a renforcé sa suite Protection Anti-Menaces Pro avec une option de blocage des sites pour adultes, désormais disponible sur iOS et Android. Cette fonctionnalité dépasse largement le simple blocage de publicités : elle s’appuie sur un filtrage DNS avancé, une analyse des URL en temps réel et des mécanismes de détection assistés par IA pour bloquer automatiquement les menaces avant qu’elles n’atteignent l’utilisateur.
Concrètement, Protection Anti-Menaces Pro permet de bloquer les publicités et les trackers, d’identifier et neutraliser les sites malveillants, de détecter les liens de phishing et d’escroquerie, mais aussi d’analyser les fichiers téléchargés afin de supprimer automatiquement les malwares connus. NordVPN ajoute également des indicateurs de sécurité dans les résultats de recherche, ainsi qu’une détection proactive des sites dangereux ou compromis, y compris ceux hébergeant des contenus frauduleux.
Ces fonctionnalités prennent une dimension particulièrement intéressante au regard de l’actualité. Ces derniers mois, plusieurs campagnes de phishing ont détourné l'image de professionnels ou de services de livraison, notamment pendant les fêtes. Faux SMS, e-mails imitant des avis de passage ou messages évoquant un colis bloqué ou des problèmes de paiement : les attaques se multiplient.
De même, certains utilisateurs peuvent aussi être victime d’une attaque par DDoS, et plus particulièrement s'ils ont l’habitude de jouer en ligne, et ce, même si les attaques de ce type sont principalement destinées à nuire aux plateformes plus importantes — comme La Poste a pu en être victime.
Dans ce contexte, Protection Anti-Menaces Pro peut bloquer l’accès aux domaines frauduleux dès le clic, avant même l’affichage du site, réduisant fortement les risques de compromission ou de vol de données.
En parallèle, rappelons que NordVPN a également étendu la disponibilité de son application aux nouveaux Amazon Fire TV Stick sous système Vega (Linux). L’interface a été repensée pour offrir une expérience fluide, proche d’Android TV, avec prise en charge du protocole NordLynx, une connexion rapide et un accès complet au réseau de serveurs, idéal pour le streaming.
LES OFFRES ACTUELLES NORDVPN
Les abonnements longue durée restent les plus avantageux, avec trois mois offerts et des réductions pouvant atteindre 74 %, une solution intéressante pour sécuriser un nouvel appareil Apple sur le long terme.
Offres NordVPN (24 mois + 3 mois offerts)
• NordVPN Basique : 2,99 €/mois, soit 80,73 €
• NordVPN Plus (NordVPN + NordPass) : 3,89 €/mois, soit 105,03 €
• NordVPN Ultime (Plus + assurance cyber) : 6,39 €/mois, soit 172,53 €
NordPass en abonnement seul (24 mois + 3 mois offerts)
• NordPass : dès 1,29 €/mois, soit 34,83 € au total (–56 %)
• NordVPN Basique : 2,99 €/mois, soit 80,73 €
• NordVPN Plus (NordVPN + NordPass) : 3,89 €/mois, soit 105,03 €
• NordVPN Ultime (Plus + assurance cyber) : 6,39 €/mois, soit 172,53 €
NordPass en abonnement seul (24 mois + 3 mois offerts)
• NordPass : dès 1,29 €/mois, soit 34,83 € au total (–56 %)