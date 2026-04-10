Intego annonce Intego ONE : la nouvelle version du meilleur antivirus pour Mac est disponible

Que contient Intego ONE ?

Antivirus : protection complète contre les logiciels malveillants spécialement conçue pour macOS

: protection complète contre les logiciels malveillants spécialement conçue pour macOS Pare-feu : pare-feu bidirectionnel intelligent avec contrôle total des connexions des applications

: pare-feu bidirectionnel intelligent avec contrôle total des connexions des applications Smart-Clean : outils pour nettoyer, optimiser et accélérer votre Mac.

: outils pour nettoyer, optimiser et accélérer votre Mac. VPN : navigation sécurisée et privée sur n'importe quel réseau Wi-Fi

À savoir La bonne nouvelle pour les anciens détenteurs de la suite X9 d'Intego est qu'ils pourront se mettre à niveau gratuitement vers la formule équivalente d'Intego ONE.

Qu’est-ce qui change par rapport à l'ancienne suite X9 ?

L’antivirus : VirusBarrier

Le pare-feu : NetBarrier

Le nettoyeur de fichiers : Washing Machine

Le logiciel de sauvegarde : Personal Backup

L’outil de contrôle parental : ContentBarrier

Intego ONE en détails

L'antivirus

Le pare-feu

Le VPN

Le nettoyeur de fichiers

Intego ONE est donc une application tout-en-un qui propose quatre fonctionnalités majeures :Trois formules différentes sont proposées et qui intègrent ou non ces fonctionalités majeures :etEnfin, une dernière chose à savoir est que l'application est jeune et que par conséquent,Intego propose plusieurs outils pour la sécurité qu’il divisait auparavant en cinq applications différentes :On pouvait ensuite soit acheter chaque application séparément, soit faire un achat groupé sous forme de bundle tous formés autour de l’antivirus : Mac Internet Security X9, Mac Performance & Security X9 et Mac Premium Bundle X9.Mais voilà, cette structure de suite logicielle découpée en plusieurs applications différentes, les noms donnés à ces applications ou bundles et même l’interface graphique de ces logicielset faisaient un peu usine à gaz. On sentait que c’était un éditeur historique présent pour les débuts de Mac OS X dès la fin des années 90, mais c’est une époque désormais révolue.Voyons rapidement les quatre fonctionnalités majeures proposées par Intego ONE.Intego ONE contient tous d’abord l’excellent antivirus maintes fois primé par les laboratoires de test indépendants commeouDe nombreux menus et options vous permettent de traiter les virus, malwares et autres logiciels malveillants, et de moduler la sécurité que vous souhaitez pour votre ordinateur (des planifications d’analyses pousées sont par exemple proposées).Dès qu’une nouvelle connexion est détectée, un menu s’affiche vous proposant d’autoriser ou de bloquer cette liaison, pour une fois ou pour toujours, Si vous décidez pour toujours, cela crée une nouvelle règle et Intego ONE ne vous redemandera pas ultérieurement que faire pour cette connexion.Le VPN fonctionne en symbiose avec le pare-feu en sécurisant, grâce à des protocoles chiffrés, les connexions que vous avez autorisées avec ce dernier.comme des chaînes de télévision ou un catalogue de streaming réservé aux États Unis. De nombreux serveurs dans différents pays sont proposés et une fonctionpeut couper toute connexion Internet instantanément si le VPN vient à faillir afin d’éviter toute fuite de données.Enfin,(caches ou logs d’applications principalement), en listant les fichiers lourds qui occupent la majeure partie de votre espace disque, et en affichant avec des graphiques visuels l’utilisation de la RAM (mémoire vive) et du CPU (processeur).