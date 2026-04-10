Intego annonce Intego ONE : la nouvelle version du meilleur antivirus pour Mac est disponible
Par Denis Vaillant - Publié le
10 ans après la version précédente Mac Internet Security X9, Intego annonce que son successeur Intego ONE est désormais disponible en France. Que contient cette nouvelle version du logiciel que nous avions considéré (comme beaucoup d'autres journalistes et laboratoires de tests indépendants) comme le meilleur antivirus pour Mac ?
Intego ONE est donc une application tout-en-un qui propose quatre fonctionnalités majeures :
Trois formules différentes sont proposées et qui intègrent ou non ces fonctionalités majeures : Essential, Advanced et Complete.
Enfin, une dernière chose à savoir est que l'application est jeune et que par conséquent, l'interface n'est pas encore traduite en français mais cela viendra dans une mise à jour prochaine.
Intego propose plusieurs outils pour la sécurité qu’il divisait auparavant en cinq applications différentes :
On pouvait ensuite soit acheter chaque application séparément, soit faire un achat groupé sous forme de bundle tous formés autour de l’antivirus : Mac Internet Security X9, Mac Performance & Security X9 et Mac Premium Bundle X9.
Mais voilà, cette structure de suite logicielle découpée en plusieurs applications différentes, les noms donnés à ces applications ou bundles et même l’interface graphique de ces logiciels commençaient à dater et faisaient un peu usine à gaz. On sentait que c’était un éditeur historique présent pour les débuts de Mac OS X dès la fin des années 90, mais c’est une époque désormais révolue. Mac Internet Security fait donc peau neuve et devient Intego ONE : une application tout-en-un qui assure la sécurité de votre Mac.
Voyons rapidement les quatre fonctionnalités majeures proposées par Intego ONE.
Intego ONE contient tous d’abord l’excellent antivirus maintes fois primé par les laboratoires de test indépendants comme AV Test ou AV Comparative. Il fonctionne en permanence en arrière-plan pour assurer une protection proactive de votre Mac et bloque les menaces en temps réel. De nombreux menus et options vous permettent de traiter les virus, malwares et autres logiciels malveillants, et de moduler la sécurité que vous souhaitez pour votre ordinateur (des planifications d’analyses pousées sont par exemple proposées).
Le pare-feu bidirectionnel contrôle les connexions entrantes comme sortantes. Dès qu’une nouvelle connexion est détectée, un menu s’affiche vous proposant d’autoriser ou de bloquer cette liaison, pour une fois ou pour toujours, Si vous décidez pour toujours, cela crée une nouvelle règle et Intego ONE ne vous redemandera pas ultérieurement que faire pour cette connexion. Le pare-feu affiche aussi en temps réel l’utilisation du réseau par toutes les applications et vous permet d’établir des règles manuelles vous-mêmes.
Le VPN fonctionne en symbiose avec le pare-feu en sécurisant, grâce à des protocoles chiffrés, les connexions que vous avez autorisées avec ce dernier. Il vous permet de garder l’anonymat de votre activité en ligne en masquant votre adresse IP et en empêchant quiconque de vous suivre. Vous pouvez également accéder à du contenu géorestreint comme des chaînes de télévision ou un catalogue de streaming réservé aux États Unis. De nombreux serveurs dans différents pays sont proposés et une fonction Kill Switch peut couper toute connexion Internet instantanément si le VPN vient à faillir afin d’éviter toute fuite de données.
Enfin, SmartClean nettoie et optimise votre Mac en repérant et supprimant les fichiers inutiles (caches ou logs d’applications principalement), en listant les fichiers lourds qui occupent la majeure partie de votre espace disque, et en affichant avec des graphiques visuels l’utilisation de la RAM (mémoire vive) et du CPU (processeur).
Que contient Intego ONE ?
Intego ONE est donc une application tout-en-un qui propose quatre fonctionnalités majeures :
- Antivirus : protection complète contre les logiciels malveillants spécialement conçue pour macOS
- Pare-feu : pare-feu bidirectionnel intelligent avec contrôle total des connexions des applications
- Smart-Clean : outils pour nettoyer, optimiser et accélérer votre Mac.
- VPN : navigation sécurisée et privée sur n'importe quel réseau Wi-Fi
Trois formules différentes sont proposées et qui intègrent ou non ces fonctionalités majeures : Essential, Advanced et Complete.
À savoir
La bonne nouvelle pour les anciens détenteurs de la suite X9 d'Intego est qu'ils pourront se mettre à niveau gratuitement vers la formule équivalente d'Intego ONE.
Enfin, une dernière chose à savoir est que l'application est jeune et que par conséquent, l'interface n'est pas encore traduite en français mais cela viendra dans une mise à jour prochaine.
Qu’est-ce qui change par rapport à l'ancienne suite X9 ?
Intego propose plusieurs outils pour la sécurité qu’il divisait auparavant en cinq applications différentes :
- L’antivirus : VirusBarrier
- Le pare-feu : NetBarrier
- Le nettoyeur de fichiers : Washing Machine
- Le logiciel de sauvegarde : Personal Backup
- L’outil de contrôle parental : ContentBarrier
On pouvait ensuite soit acheter chaque application séparément, soit faire un achat groupé sous forme de bundle tous formés autour de l’antivirus : Mac Internet Security X9, Mac Performance & Security X9 et Mac Premium Bundle X9.
Mais voilà, cette structure de suite logicielle découpée en plusieurs applications différentes, les noms donnés à ces applications ou bundles et même l’interface graphique de ces logiciels commençaient à dater et faisaient un peu usine à gaz. On sentait que c’était un éditeur historique présent pour les débuts de Mac OS X dès la fin des années 90, mais c’est une époque désormais révolue. Mac Internet Security fait donc peau neuve et devient Intego ONE : une application tout-en-un qui assure la sécurité de votre Mac.
Intego ONE en détails
Voyons rapidement les quatre fonctionnalités majeures proposées par Intego ONE.
L'antivirus
Intego ONE contient tous d’abord l’excellent antivirus maintes fois primé par les laboratoires de test indépendants comme AV Test ou AV Comparative. Il fonctionne en permanence en arrière-plan pour assurer une protection proactive de votre Mac et bloque les menaces en temps réel. De nombreux menus et options vous permettent de traiter les virus, malwares et autres logiciels malveillants, et de moduler la sécurité que vous souhaitez pour votre ordinateur (des planifications d’analyses pousées sont par exemple proposées).
Le pare-feu
Le pare-feu bidirectionnel contrôle les connexions entrantes comme sortantes. Dès qu’une nouvelle connexion est détectée, un menu s’affiche vous proposant d’autoriser ou de bloquer cette liaison, pour une fois ou pour toujours, Si vous décidez pour toujours, cela crée une nouvelle règle et Intego ONE ne vous redemandera pas ultérieurement que faire pour cette connexion. Le pare-feu affiche aussi en temps réel l’utilisation du réseau par toutes les applications et vous permet d’établir des règles manuelles vous-mêmes.
Le VPN
Le VPN fonctionne en symbiose avec le pare-feu en sécurisant, grâce à des protocoles chiffrés, les connexions que vous avez autorisées avec ce dernier. Il vous permet de garder l’anonymat de votre activité en ligne en masquant votre adresse IP et en empêchant quiconque de vous suivre. Vous pouvez également accéder à du contenu géorestreint comme des chaînes de télévision ou un catalogue de streaming réservé aux États Unis. De nombreux serveurs dans différents pays sont proposés et une fonction Kill Switch peut couper toute connexion Internet instantanément si le VPN vient à faillir afin d’éviter toute fuite de données.
Le nettoyeur de fichiers
Enfin, SmartClean nettoie et optimise votre Mac en repérant et supprimant les fichiers inutiles (caches ou logs d’applications principalement), en listant les fichiers lourds qui occupent la majeure partie de votre espace disque, et en affichant avec des graphiques visuels l’utilisation de la RAM (mémoire vive) et du CPU (processeur).